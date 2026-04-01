TVI ganha março

CNN Portugal
1 abr, 12:53
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A TVI fechou março na liderança das audiências, com 14,3% de share. Este resultado reflete a forte performance da estação em múltiplos formatos, do entretenimento à informação.

“Secret Story” destacou-se como um dos grandes motores desta liderança. As galas alcançaram o melhor registo dos últimos anos e os diários da noite fixaram novos máximos anuais, com várias emissões acima de 1 milhão de espectadores.

A liderança estendeu-se a outros formatos. “Dois às 10” manteve-se na frente nas manhãs, com mais de 300 mil espectadores diários. Ao domingo, o “Funtástico” continuou a assegurar a preferência nas tardes, com mais de 500 mil espectadores.

“A Sentença” manteve-se na frente, com cerca de 385 mil espectadores por emissão. O programa esteve ainda mais próximo das comunidades, com uma emissão especial em Coimbra que reforçou o seu impacto e ligação ao público.

Na informação, a TVI registou audiências consistentes e sustentadas, com um alcance diário próximo de 1,5 milhões de espectadores no conjunto dos espaços informativos.

No desporto, a TVI reafirmou o seu papel como canal de referência na transmissão de grandes eventos, acompanhando, nomeadamente, o percurso do SC Braga na Liga Europa.

No total, o grupo de canais TVI encerrou o mês com 19,4% de share, consolidando a liderança no universo televisivo.

Temas: Audiências Televisão TVI Jornal Nacional

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