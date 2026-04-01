CNN Portugal lidera audiências em março – e distancia-se da concorrência direta

1 abr, 13:54

Há 52 meses consecutivos que a CNN Portugal está à frente de toda a concorrência na informação. Novos programas lançados em março fortaleceram canal e operação digital

A CNN Portugal reforçou em março a liderança entre os canais de informação em Portugal. Com um share de 2,8% no mês, a CNN Portugal é contactada diariamente por mais de 1,8 milhões de pessoas. Estes resultados significam um crescimento de 12% face ao mês homólogo do ano anterior. Em 31 dias, a CNN Portugal foi líder em 23.

Os resultados de março, em comparação com fevereiro, aumentaram a distância da CNN Portugal face ao concorrente direto, a SIC Notícias (que teve um share de 2,6%). Atrás ficaram também o Now (com 1,9%) e a RTP Notícias (com 1,2%).

Esta afirmação aconteceu num mês especialmente intenso, quer na atualidade informativa, quer no dinamismo da programação. A guerra dos EUA e de Israel no Irão marcou todo o mês, com a CNN Portugal a dedicar uma extensa cobertura, em reportagem a partir vários países e na análise especializada em estúdio. Na frente nacional, a tomada de posse do Presidente da República e o início da recuperação da zona Centro depois da calamidade de fevereiro receberam amplo aprofundamento.

Em Março, a CNN Portugal dinamizou a sua grelha com novos formatos vencedores: a Central CNN nas tardes, o jornal CNN 20 Horas e o 360º aos fins de semana. Na operação digital, destaque para o lançamento do podcast Fúria Épica, que diariamente acompanha o guerra no Irão.

A operação digital foi marcada também por um forte crescimento de tráfego e de consumo de vídeo, em resultado sobretudo da cobertura em breaking news da atualidade internacional.

Obrigado pela sua escolha. Seguimos em abril, em todas as frentes.