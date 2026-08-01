CNN Portugal ganha audiências em julho e lidera há 56 meses

Há 25 min
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Num mês com forte agenda noticiosa, canal volta a ser o preferido

A CNN Portugal foi a estação de televisão líder de audiências na informação em julho, sendo contactada diariamente por 1,8 milhões de pessoas. São já 56 meses consecutivos na frente – tantos quantos os meses de vida da nossa marca de informação.

Com um share de 2,5%, a CNN Portugal ficou à frente da sua concorrência direta: SIC Notícias (2,4%), Now (1,9%) e RTP Notícias (1,1%). Num segmento cada vez mais competitivo, a CNN Portugal ganhou a maioria dos dias do mês.

Julho foi um mês com uma forte agenda noticiosa, nas frentes nacional e internacional, o que diversificou os pontos de procura de informação: na política, da crise nas avaliações dos exames de acesso ao ensino superior à controvérsia em torno do ministro Luís Neves; no internacional, da intensificação da guerra na Ucrânia às hesitações no Irão, passando pelos fortes incêndios em Espanha e França e pela crise dos migrantes em Ceuta; no desporto, da parte final do Mundial de futebol e sucessão do selecionador ao início da pré-época.

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Em todas estas frentes, como noutras, a CNN Portugal esteve em direto e em reportagem, aprofundando a análise e a compreensão de temas essenciais, na televisão e no digital.

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TVI em julho

Em julho, segundo mês da maior prova do futebol mundial, a TVI – também do Grupo Media Capital - destacou-se em vários horários ao longo do dia. “Dois às 10” liderou as manhãs, com 275 mil espectadores diários. “A Sentença” foi o mais visto do início das tardes, com cerca de 393 mil espectadores por emissão. Ao domingo, o “Funtástico” continuou na frente das tardes, com 430 mil espectadores. O “Momento Certo” fixou-se nos 352 mil espectadores. “Linha D’Ouro” terminou o mês reunindo 468 mil espectadores.

“Big Brother Verão” gerou, aos domingos à noite, mais de 900 mil contactos por Gala, consolidando-se como um dos grandes destaques da TVI em julho.

No desporto, a cobertura do Mundial reuniu uma audiência média de 1 milhão 415 mil espectadores. Os jogos dos “Desafios Betano” somaram, por sua vez, uma audiência média de 781 mil espectadores.

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A caminho da nova época televisiva, entre setembro e outubro, a TVI prepara a grelha com que vai apresentar-se aos espectadores, com projectos que prometem surpreender, tanto na ficção como no entretenimento.

 

NOTA: Tipo de Audiência Total Dia
Fonte: CAEM/GfK

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