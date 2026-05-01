CNN Portugal lidera audiências em abril – e há 53 meses consecutivos

Há 1h e 32min

A CNN Portugal fechou o mês com 2,7% de share, à frente de todos os canais de notícias

Há 53 meses consecutivos que a CNN Portugal está à frente de toda a concorrência entre os canais de informação, afirmando-se como a maior marca de notícias em Portugal.

Em abril, a CNN Portugal destacou-se da concorrência com 2,7% de share, contactando diariamente com 1,8 milhões de pessoas.

A CNN Portugal mantém-se como a principal referência de um segmento cada vez mais competitivo superando de forma consistente a SIC Notícias, News Now e RTP Notícias, consolidando-se como a principal referência entre as marcas de notícias 24 horas.

No digital, a CNN Portugal reforçou a cobertura em tempo real e a análise da guerra dos EUA e de Israel no Irão, completada com o podcast diário Fúria Épica. Também em podcast, foram lançadas reportagens em formato de narrativa sonora digital – “Isalina, a última transumante e Filhos da Espera(nça)”.

O mês foi ainda marcado pela publicação de análises e entrevistas de fundo, em complemento da atualidade nacional e internacional.