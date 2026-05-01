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CNN Portugal lidera audiências em abril – e há 53 meses consecutivos

CNN Portugal
Há 1h e 32min
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A CNN Portugal fechou o mês com 2,7% de share, à frente de todos os canais de notícias

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Há 53 meses consecutivos que a CNN Portugal está à frente de toda a concorrência entre os canais de informação, afirmando-se como a maior marca de notícias em Portugal.

Em abril, a CNN Portugal destacou-se da concorrência com 2,7% de share, contactando diariamente com 1,8 milhões de pessoas. 

A CNN Portugal mantém-se como a principal referência de um segmento cada vez mais competitivo superando de forma consistente a SIC Notícias, News Now e RTP Notícias, consolidando-se como a principal referência entre as marcas de notícias 24 horas.

No digital, a CNN Portugal reforçou a cobertura em tempo real e a análise da guerra dos EUA e de Israel no Irão, completada com o podcast diário Fúria Épica. Também em podcast, foram lançadas reportagens em formato de narrativa sonora digital – “Isalina, a última transumante e Filhos da Espera(nça)”.

O mês foi ainda marcado pela publicação de análises e entrevistas de fundo, em complemento da atualidade nacional e internacional.

Temas: Audiências Site CNN Portugal Televisão
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