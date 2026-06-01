CNN Portugal líder de audiências há quatro anos e meio

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Estação fecha maio de novo à frente dos canais concorrentes

A CNN Portugal foi a estação de televisão líder de audiências na informação em maio. São já 54 meses consecutivos na frente – tantos quantos os meses de vida da nossa marca de informação, lançada em novembro de 2021.

Em maio, a CNN Portugal foi contactada diariamente por 1,7 milhões de pessoas, o que a faz superar de forma consistente a SIC Notícias, News Now e RTP Notícias, e consolidar-se como a principal referência entre as marcas de notícias 24 horas.

Com um share de 2,3% no mês, a CNN Portugal mantém-se como a principal referência de um segmento cada vez mais competitivo.

TVI combina programas líderes com crescimento digital em maio

O grupo de canais TVI encerra os primeiros cinco meses do ano na liderança das audiências, com um share de 18,9%, consolidando a sua posição como o principal grupo televisivo no mercado português.

Em maio, o canal TVI registou um share de 13,6%.

Ao longo do mês, vários conteúdos da estação destacaram-se pela sua performance, assegurando a liderança nos respetivos horários.

O “Secret Story – Desafio Final” voltou a afirmar-se como uma referência nas noites de domingo, com 801 mil espectadores. Também o “Especial” se posicionou na frente no seu período de emissão, ultrapassando os 811 mil espectadores.

No daytime, a TVI manteve desempenhos consistentes. O “Dois às 10” continuou a liderar nas manhãs, com mais de 303 mil espectadores diários, enquanto “A Sentença” reforçou a sua ligação ao público, liderando o início das tardes com cerca de 390 mil espectadores por emissão.

O “Momento Certo” fixou-se nos 440 mil espectadores, também na frente do seu horário.

Ao domingo, o “Funtástico” registou 470 mil espectadores, mantendo-se como o programa mais acompanhado nas tardes.

Maio confirmou igualmente o forte desempenho do digital da TVI, com crescimento consistente em várias marcas.

Destaque para o “Secret Story – Desafio Final”, cujos conteúdos de Instagram da última gala do mês atingiram quase 7 milhões de visualizações em menos de 24 horas, e para o digital do programa, que registou um aumento de 30% nos videoplays no mesmo período.

Também a área de ficção evidenciou um desempenho positivo, com as novelas da TVI a registarem um crescimento de 10% em visualizações, impulsionado pela segunda temporada de “Terra Forte”.

No mesmo sentido, o “Dois às 10” destacou-se pela sua evolução face ao período homólogo, com um crescimento de 230% em visualizações.