CNN Portugal vence audiências em fevereiro e atinge marca de 51 meses consecutivos de liderança

Há 1h e 15min

Canal cresce 23% num ano na televisão e alcança melhor fevereiro de sempre no digital

Fevereiro foi marcado por notícias e acontecimentos decisivos para o nosso futuro coletivo. E a CNN Portugal foi, de novo, a estação de informação preferida dos portugueses, superando de forma consistente a SIC Notícias, News Now e RTP Notícias: somos a estação líder na informação há 51 meses consecutivos.

Com um share de 3% e em forte crescimento, a CNN Portugal foi contactada diariamente por mais de 2,1 milhões de pessoas. Fevereiro de 2026 significa uma variação de 23% face ao mês homólogo. E este foi ainda o melhor resultado da CNN Portugal desde outubro de 2023.

Liderámos em todos os grandes marcos noticiosos de fevereiro: na frente nacional, da eleição do novo Presidente da República à calamidade na zona Centro causada pelo mau tempo; e na frente internacional, com atenções centradas no novo e incerto conflito do Médio Oriente, mas também nos desenvolvimentos do Caso Epstein e do quarto aniversário da guerra na Ucrânia, de onde estamos sempre em direto desde o primeiro dia.

No digital, a CNN Portugal teve o melhor mês de fevereiro desde o seu nascimento, com o tráfego a ser propulsionado por uma forte oferta informativa em cada grande acontecimento.

Obrigado pela sua escolha.

Seguimos, consigo e com o mundo, todos os dias, #emtodasasfrentes.