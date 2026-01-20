Atropelamentos aumentam em 2025, mas mortes diminuem

Portugal registou mais atropelamentos e feridos ligeiros em 2025, mas menos vítimas mortais e feridos graves. PSP alerta para comportamentos de risco de condutores e peões

A PSP registou em 2025 uma subida do número de atropelamentos e de feridos ligeiros, em relação a 2024, embora com uma diminuição do número de feridos graves e de mortes.

Segundo dados divulgados pela Polícia de Segurança Pública (PSP), foram registados 3.578 atropelamentos em 2025, dos quais resultaram 3.635 feridos, 211 graves e 3.424 ligeiros e 19 vítimas mortais.

Comparando com 2024, houve um aumento no número de atropelamentos (mais 258) e no número de feridos ligeiros (mais 55) mas, diminuíram os números de feridos graves (menos 32) e de vítimas mortais (menos quatro).

Alertando para a importância dos comportamentos a adotar na estrada, a PSP destaca que os números são reveladores da persistência de comportamentos de risco, tanto de condutores, como de peões, que estão na origem de muitos atropelamentos, sobretudo em meio urbano.

A Polícia apela aos condutores para que conduzam em segurança e cumpram as regras de trânsito, parando sempre para dar prioridade aos peões nas passadeiras, como prevê o Código da Estrada, e evitando qualquer tipo de distração ao volante, como telemóvel e ecrãs.

Aos peões recomenda que evitem usar telemóvel ou auscultadores ao atravessar a via e caminhem de frente para o trânsito em locais sem passeios.

