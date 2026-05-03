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PSP detém duas pessoas pelo atropelamento em São João da Madeira

Agência Lusa , MM
Há 1h e 6min

Duas viaturas colidiram e uma acabou por embater em adeptos que festejavam a conquista do 31º campeonato do FC Porto

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na noite de sábado duas pessoas na sequência do acidente que provocou o atropelamento de várias pessoas, em São João da Madeira, nos festejos do título do FC Porto, foi divulgado este domingo.

Efetivos da PSP de São João da Madeira, do distrito de Aveiro, detiveram os dois condutores envolvidos no acidente, ambos com 18 anos, por “condução perigosa do veículo”, explicou à Lusa fonte policial.

Inicialmente, havia registo de sete feridos ligeiros, a que se juntaram mais três pessoas que deram entrada no hospital de Santa Maria da Feira pelos meios próprios.

Durante as comemorações do 31.º título nacional de futebol dos ‘dragões’, o acidente levou ao atropelamento de vários peões, na Rua Visconde São João da Madeira, sem que qualquer dos feridos tenha sido considerado grave.

No sábado, fonte policial explicou que houve uma colisão de duas viaturas e uma delas foi embater contra os adeptos.

Cinco feridos foram transportados para o Hospital de São Sebastião, na Feira, um para o Hospital de São João (Porto) e outro para Vila Nova de Gaia, estando a PSP a investigar “as causas do acidente”, para o qual foi alertada pelas 22:50, depois do fim do FC Porto-Alverca (1-0).

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Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira, responderam ao incidente corporações de bombeiros de São João da Madeira, Arrifana e Fajões, além do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Temas: Atropelamento São joão da madeira Campeonato Acidente Detidos
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