Jovem de 20 anos em estado grave após ser atropelada pelo ex-namorado em Sintra

Daniela Rodrigues , AM
Há 1h e 21min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Caso está a ser investigado pelas autoridades

Uma jovem de 20 anos ficou gravemente ferida na noite desta terça-feira, em Sintra, após ter sido alegadamente atropelada pelo ex-namorado, num caso de violência doméstica.

O alerta foi dado cerca das 23:00. Após o atropelamento, o suspeito colocou-se em fuga, vindo posteriormente a apresentar-se voluntariamente numa esquadra da PSP. 

A TVI e CNN Portugal sabem que, segundo o relato do próprio, a vítima ter-se-á colocado à frente da viatura, alegando que o atropelamento terá ocorrido de forma involuntária. As circunstâncias do sucedido encontram-se, contudo, a ser investigadas pelas autoridades.

A jovem foi assistida no local por equipas de emergência médica e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transportada para o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), onde permanece internada em estado considerado grave.

O caso foi comunicado ao Ministério Público, prosseguindo as diligências de investigação para o completo esclarecimento dos factos e eventual responsabilização criminal.

Temas: Atropelamento PSP Sintra
Crime e Justiça

Ameaçou estafeta com arma de fogo, estrangulou-o e roubou-o em Leiria

Há 16 min

PSP apanha dois suspeitos em flagrante com caixa registadora após assalto a confeitaria no Porto 

Há 44 min

Jovem de 20 anos em estado grave após ser atropelada pelo ex-namorado em Sintra

Há 1h e 21min

Agente imobiliária ameaça notário com arma de fogo e acaba detida 

Há 1h e 53min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Ontem às 06:30

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

Ontem às 07:00

Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR, extinta em 2009

Ontem às 23:57

Universidades russas "estão a fazer de tudo" para enviar estudantes para a guerra na Ucrânia. Entre as promessas, só a do dinheiro é que "provavelmente se concretizará"

Ontem às 12:19

Euromilhões: esta é a chave que vale 115 milhões

Ontem às 20:26

Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Ontem às 13:30

PODCAST | Fúria Épica

Há 2h e 47min

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

Como a Marinha dos EUA poderá bloquear os portos do Irão e remover minas do Estreito de Ormuz

13 abr, 18:17

Assalto armado a agência bancária de Vila Nova de Gaia. Há dois feridos

Ontem às 12:19

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

12 abr, 12:00

Pacheco Pereira vs. André Ventura: os principais momentos de um debate histórico

Ontem às 00:32