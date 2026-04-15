Jovem de 20 anos em estado grave após ser atropelada pelo ex-namorado em Sintra

Caso está a ser investigado pelas autoridades
Uma jovem de 20 anos ficou gravemente ferida na noite desta terça-feira, em Sintra, após ter sido alegadamente atropelada pelo ex-namorado, num caso de violência doméstica.
O alerta foi dado cerca das 23:00. Após o atropelamento, o suspeito colocou-se em fuga, vindo posteriormente a apresentar-se voluntariamente numa esquadra da PSP.
A TVI e CNN Portugal sabem que, segundo o relato do próprio, a vítima ter-se-á colocado à frente da viatura, alegando que o atropelamento terá ocorrido de forma involuntária. As circunstâncias do sucedido encontram-se, contudo, a ser investigadas pelas autoridades.
A jovem foi assistida no local por equipas de emergência médica e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transportada para o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), onde permanece internada em estado considerado grave.
O caso foi comunicado ao Ministério Público, prosseguindo as diligências de investigação para o completo esclarecimento dos factos e eventual responsabilização criminal.