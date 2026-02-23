Homem que atropelou cinco pessoas no centro de Lisboa fica em prisão preventiva

Há 57 min

Suspeito fugiu a pé mas acabou por ser apanhado pelas autoridades

O homem que atropelou cinco pessoas no centro de Lisboa antes de fugir a pé vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.

A CNN Portugal apurou que o suspeito já foi ouvido, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais gravosa.

Em causa está um atropelamento ocorrido na noite de sexta-feira na Rua Nova da Trindade, em Lisboa.

Segundo a fonte da Polícia de Segurança Pública, o suspeito, de 27 anos, foi intercetado às 14:40 pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa no Largo do Martim Moniz.

Numa nota enviada pelas 00:45 às redações, fonte oficial da PSP indicou que a viatura entrou em despiste e acabou por embater num ciclomotor, e atropelar cinco pessoas.

A CNN Portugal sabe que o condutor, que apresentaria indícios de se encontrar sob efeito de álcool, abandonou a viatura após o embate e fugiu apeado, já foi identificado e está a ser procurado pelas autoridades.

As vítimas, quatro homens e duas mulheres, receberam assistência no local por equipas de socorro, tendo posteriormente sido transportadas para unidades hospitalares. Três dos feridos apresentam lesões ligeiras. Os feridos graves foram transportados para o Hospital de Santa Maria e um dos feridos ligeiros para o Hospital de São José.

Pelas 23:45 de sexta-feira fonte da PSP tinha indicado à Lusa que o proprietário da viatura estava no local do acidente e que os dados iniciais apontavam que o condutor não era o proprietário e que a viatura teria sido furtada.

Para o local foram destacados elementos da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP, que tomaram conta da ocorrência.