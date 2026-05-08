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Linha ferroviária do Norte reaberta após atropelamento de peregrino

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 14min
Greve na CP (Lusa)

Circulação foi reestabelecida com atrasos significativos

A linha ferroviária do Norte reabriu esta sexta-feira às 15:46, com atrasos significativos, após um peregrino ter morrido na sequência de um atropelamento naquela via, disse fonte da CP à agência Lusa.

Um peregrino morreu esta sexta-feira em Coimbra na sequência de um atropelamento ferroviário, tendo levado à suspensão da circulação na Linha do Norte, afirmou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O atropelamento ferroviário aconteceu por volta das 14:15, na passagem de nível do Loreto, junto à fábrica da Plural, nos arredores de Coimbra, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSREPC) da Região de Coimbra.

De acordo com o comandante dos Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, a vítima mortal é um peregrino, na casa dos 60 anos.

Fonte da Comboios de Portugal (CP) afirmou à Lusa que a circulação na Linha do Norte na zona de Coimbra se encontrava suspensa naquela altura para averiguações por parte das autoridades.

Segundo fonte do CSREPC de Coimbra, para o local foram mobilizados nove operacionais dos bombeiros Voluntários e Sapadores de Coimbra, da PSP e do INEM, não se registado outras vítimas ou feridos.

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O óbito foi confirmado no local.

Temas: Atropelamento Linha ferroviária do Norte Comboios Circulação
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