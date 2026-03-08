Mulher de 48 anos foi atropelada e ficou ferida com gravidade. Condutor fugiu

Há 24 min

A pessoa que provocou o atropelamento não se entregou às autoridades, estando a decorrer diligências por parte da polícia para identificar o autor.

Um atropelamento com fuga este domingo de manhã, em Coimbra, causou um ferido grave, afirmou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil (CSREPC).

O atropelamento ocorreu por volta das 08:00, na avenida Fernando Namora, em Coimbra, tendo mobilizado bombeiros, PSP e INEM, acrescentou.

A vítima, uma mulher de 48 anos, ficou “em estado grave”, tendo sido transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital da PSP de Coimbra.

