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Criança atropelada numa passadeira em Sesimbra. Condutor de 82 anos fugiu e foi detido pela GNR

Magda Magalhães
Há 1h e 43min
GNR e INEM
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Pai e irmão do menino conseguiram afastar-se sem sofrer ferimentos

Um homem de 82 anos foi detido "pelos crimes de condução perigosa e omissão de auxílio", depois de ter atropelado uma criança de oito anos numa passadeira e fugido do local, em Sesimbra.

O atropelamento, que ocorreu esta terça-feira, foi visto por militares da GNR, que se tinham deslocado ao Tribunal Judicial de Sesimbra, revela esta força através de comunicado.

Os militares "verificaram que uma viatura não cedeu passagem a peões que atravessavam numa passadeira, na Avenida João Paulo II, tendo atingido uma criança de oito anos", que sofreu ferimentos leves.

A vítima estava acompanhada pelo pai e pela irmã, de 11 anos, que conseguiram "afastar-se da viatura sem sofrer quaisquer ferimentos".

Após o acidente, o condutor abandonou o local, mas acabou por ser rapidamente intercetado pela GNR.

O suspeito "foi detido, constituído arguido, sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Sesimbra", lê-se no comunicado da Guarda Nacional Republicana.

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Temas: Atropelamento Fernão Ferro Atropelamento fuga Condução perigosa GNR
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