Uma pessoa morre atropelada por comboio na estação das Mercês, em Sintra

3 abr, 17:06

No local do atropelamento estão os bombeiros de Algueirão, INEM e PSP

Uma pessoa morreu esta sexta-feira atropelada por um comboio na estação da Tapada das Mercês, em Sintra, o que está a causar constrangimentos à circulação ferroviária entre Sintra e Lisboa, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisbo adiantou que o alerta para o atropelamento mortal na estação de comboios da Tapada das Mercês, em Sintra, aconteceu às 15:17 e no local estão ainda 14 operacionais apoiados por cinco veículos.

A mesma fonte acrescentou que a linha três da estação da Tapada das Mercês está cortada, o que afeta a circulação de comboios no sentido Sintra-Lisboa.

No local do atropelamento estão os bombeiros de Algueirão, INEM e PSP.