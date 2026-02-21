Três feridos no atropelamento do Chiado tiveram alta. Uma jovem permanece internada

Há 2h e 20min

Incidente aconteceu na sexta-feira à noite na Rua Nova da Trindade, numa zona movimentada de Lisboa. Suspeito já terá sido identificado mas ainda não capturado

Três feridos no atropelamento na zona do Chiado, em Lisboa, tiveram alta clínica, enquanto uma jovem permanece internada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, disseram hoje à Lusa fontes hospitalares oficiais.

A Unidade Local de Saúde (ULS) São José adiantou que dois feridos ligeiros foram encaminhados para a Urgência Geral Polivalente do Hospital São José, em Lisboa, que, após atendimento, tiveram alta.

A instituição adiantou que, na sequência do acidente, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital São José (HSJ) foi ativada, “tendo respondido prontamente”.

A ULS Santa Maria indicou, por seu turno, que duas adolescentes foram atendidas no serviço de urgência, uma das quais teve alta e a outra permanece internada, com condição clínica estável.

Numa nota enviada pelas 00:45, fonte oficial da PSP indicou que a viatura entrou em despiste e acabou por embater num ciclomotor, atropelando cinco pessoas.

A viatura terá sido furtada momentos antes, tendo o condutor da mesma, após o incidente, fugido a pé, referiu a PSP, que estava a tentar localizar o suspeito, tendo já a sua identificação.

O atropelamento na rua Nova da Trindade, na zona do Chiado, teve alerta pelas 22:17 de sexta-feira, tinha adiantado à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

As vítimas são quatro mulheres e um homem, sendo dois feridos graves e três feridos ligeiros, acrescentou fonte da PSP.

Pelas 23:45 de sexta-feira fonte da PSP tinha indicado à Lusa que o proprietário da viatura estava no local do acidente e que os dados iniciais apontavam que o condutor não era o proprietário e que a viatura teria sido furtada.

Para o local foram destacados elementos da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP, que tomaram conta da ocorrência.