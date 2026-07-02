Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

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Jovem sofreu ferimentos "muito graves na perna esquerda, por esfacelo completo do membro, traumatismo crânio encefálico grave e suspeita de lesões internas no tronco". Condutora do veículo tem cerca de 70 anos

Uma jovem ficou gravemente ferida após ter sido atropelada no passeio, esta quinta-feira, em Bragança, por um carro que seguia em sentido contrário, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

De acordo com os bombeiros de Bragança, a mulher, com idade entre os 25 e 30 anos, estudante do Instituto Politécnico de Bragança, “foi colhida no passeio por um veículo que entrou em sentido contrário”.

Ainda segundo a mesma fonte, a jovem ficou com ferimentos “muito graves na perna esquerda, por esfacelo completo do membro, traumatismo crânio encefálico grave e suspeita de lesões internas no tronco”.

O acidente aconteceu por volta das 08:20, na Rua dos Combatentes da Grande Guerra.

A condutora do veículo, com cerca de 70 anos, também foi assistida no local e transportada para o hospital de Bragança por trauma psicológico.