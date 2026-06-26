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Homem descalço e em tronco nu morre atropelado por viatura dos Bombeiros da Mealhada na A1

CNN Portugal , TFR
Há 37 min
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REVISTA DE IMPRENSA | Está agora a ser investigada a hipótese de o homem ser o mesmo condutor que, momentos antes, se despistou na A1 e deu origem ao alerta inicial

Um homem descalço, em tronco nu e de calções de banho morreu, na quarta-feira, após ter sido atropelado por uma viatura dos Bombeiros da Mealhada na Autoestrada 1 (A1), quando os operacionais seguiam para uma ocorrência, segundo o Jornal de Notícias.

Segundo os bombeiros, a corporação tinha sido acionada para um acidente rodoviário e deslocava-se para o local quando foi surpreendida pela presença da vítima, que se colocou à frente da viatura de emergência. O atropelamento acabou por ser fatal.

Está agora a ser investigada a hipótese de o homem ser o mesmo condutor que, momentos antes, se despistou na A1 e deu origem ao alerta inicial. O local do atropelamento e o do despiste encontravam-se a uma distância de cerca de três quilómetros.

O atropelamento ocorreu ao quilómetro 214,5 da A1. Os bombeiros aperceberam-se do embate e tentaram de imediato prestar assistência à vítima, mas o óbito acabou por ser declarado no local. A Brisa e a GNR foram chamadas à ocorrência, estando agora a investigação a cargo das autoridades para apurar as circunstâncias do acidente.

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