Duas pessoas em estado grave após serem atropeladas por autocarro em Rio Tinto

Há 1h e 20min

Despiste aconteceu na Rua Afonso de Albuquerque e as duas vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João

Duas pessoas ficaram em estado grave após terem sido atropeladas hoje por um autocarro que se despistou em Rio Tinto, Gondomar, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

De acordo com a mesma fonte, o despiste aconteceu na Rua Afonso de Albuquerque e as duas vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta foi dado às 11:00 e estiveram no local a PSP, uma viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santo António, outra do Hospital de S. João, uma ambulância de suporte imediato de vida de Gondomar e os Bombeiros Voluntários da Areosa Rio Tinto.PSP