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Atropelado mortalmente por camião na A11 após sair do carro para sinalizar avaria

Agência Lusa , PP
Há 20 min
INEM
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Atropelamento registou-se depois de a vítima ter saído da viatura para sinalizar o acidente com o triângulo

Um homem de 50 anos foi esta segunda-feira atropelado mortalmente por um camisão na Autoestrada 11 (A11), na zona de Sequeira, Braga, disse fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, a vítima seguia numa viatura que teve uma avaria.

O atropelamento registou-se depois de a vítima ter saído da viatura para sinalizar o acidente com o triângulo.

O óbito foi declarado no local.

No socorro, estiveram os bombeiros de Barcelos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.

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Temas: Atropelado Camião Braga A11 Avaria
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