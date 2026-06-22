Atropelado mortalmente por camião na A11 após sair do carro para sinalizar avaria

Atropelamento registou-se depois de a vítima ter saído da viatura para sinalizar o acidente com o triângulo
Um homem de 50 anos foi esta segunda-feira atropelado mortalmente por um camisão na Autoestrada 11 (A11), na zona de Sequeira, Braga, disse fonte dos bombeiros.
Segundo a fonte, a vítima seguia numa viatura que teve uma avaria.
O atropelamento registou-se depois de a vítima ter saído da viatura para sinalizar o acidente com o triângulo.
O óbito foi declarado no local.
No socorro, estiveram os bombeiros de Barcelos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga.
A GNR tomou conta da ocorrência.