Mulher de 85 anos morre depois de ser atropelada numa passadeira em Guimarães

Agência Lusa , TFR
Há 21 min
Guimarães (arquivo)
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A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência

Uma mulher de 85 anos foi esta segunda-feira atropelada mortalmente por um automóvel numa passadeira na Estrada Nacional 101 nas Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, disse fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, o acidente registou-se pelas 09:00, tendo o óbito sido declarado no local.

Para a local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários das Taipas e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.

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Temas: Atropelada Guimarães Morte Estrada Nacional 101 Caldas das Taipas
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