Mulher de 85 anos morre depois de ser atropelada numa passadeira em Guimarães

A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência
Uma mulher de 85 anos foi esta segunda-feira atropelada mortalmente por um automóvel numa passadeira na Estrada Nacional 101 nas Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, disse fonte dos bombeiros.
Segundo a fonte, o acidente registou-se pelas 09:00, tendo o óbito sido declarado no local.
Para a local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários das Taipas e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).
A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.