Timothy Busfield libertado enquanto aguarda julgamento por abuso sexual de menores

Agência Lusa , AM
Há 1h e 42min
Timothy Busfield (AP)

Ator negou as acusações e entregou-se às autoridades na semana passada

Um juiz determinou na terça-feira a libertação do ator Timothy Busfield da prisão, durante uma audiência relativa às acusações de abuso sexual de crianças.

A ordem, emitida na terça-feira pelo juiz distrital David Murphy, está relacionada com as acusações de que Busfield terá tocado inapropriadamente num menor enquanto trabalhava como realizador no set da série "The Cleaning Lady".

O juiz determinou que o arguido seja libertado sob fiança, enquanto aguarda julgamento.

Busfield, ator vencedor de um Emmy, é conhecido pelas suas participações em "The West Wing" ("Os Homens do Presidente"), "Field of Dreams" ("Campo de Sonhos") e "Thirtysomething".

O ator negou as acusações e entregou-se às autoridades na semana passada.

A mulher de Busfield, a atriz Melissa Gilbert, compareceu na audiência esta terça-feira e pôde falar em nome do marido.

Gilbert, que interpretou Laura Ingalls na série de televisão "Little House on the Prairie" ("Uma Casa na Pradaria") das décadas de 1970 e 1980, está na lista de possíveis testemunhas apresentada antes da audiência.

De acordo com a revista Variety, Timothy Busfield vai ser removido digitalmente do próximo filme da Amazon, "You Deserve Each Other", na sequência da acusação.

Este será o segundo projeto que o ator perde devido às acusações. Em 12 de janeiro, a NBC retirou do ar um episódio de "Law & Order" ("Lei & Ordem") com Busfield como ator convidado.

De acordo com a queixa, um investigador do departamento de polícia afirma que a criança relatou que Busfield lhe tocou nas partes íntimas por cima da roupa numa ocasião, quando tinha 7 anos, e noutra, quando tinha 8.

O irmão gémeo do menino disse às autoridades que também foi tocado por Busfield, mas não especificou onde. Disse que não contou nada porque não se queria meter em problemas.

Ao defender a manutenção da prisão preventiva de Busfield na terça-feira, a procuradora assistente Savannah Brandenburg-Koch afirmou que as provas de abuso contra Busfield são fortes e específicas.

"As alegações dos rapazes são corroboradas por relatórios médicos e pelo testemunho do seu terapeuta", apontou Brandenburg-Koch.

Os advogados de Busfield argumentaram que as alegações surgiram apenas depois de os rapazes terem perdido os seus papéis no programa de televisão, criando uma motivação financeira e de retaliação.

