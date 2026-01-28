Em direto (pré-jogo): Athletic 0-0 Sporting (já há onzes, veja aqui) ||| Benfica 0-0 Real Madrid (também já há onzes)

CHAMPIONS || É a última jornada da fase de grupos - e que jornada: Sporting ainda pode chegar ao apuramento direto mas já garantiu pelo menos o play-off; o Benfica só pode mesmo ir ao play-off mas isso não está garantido. Siga tudo aqui
ATHLETIC0 - 0SPORTING
INÍCIO ÀS 20:00
⚽ GOLOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
🔴 Athletic Club
Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama, Rego, Galarreta, Uani G., Sancet, Navarro e Guruzeta
Suplentes: Padilha, Vesga, Berenguer, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Serrano, Asier Hierro, Jon de Luis, Ibon Sanchez, Elijah Gift e Selton Sánchez
🟢 Sporting CP
Rui Silva, Fresneda, Ousmane Diomandé, Inácio, Maxi Araújo, João Simões, Hjulmand, Geny Catamo, Trincão, Daniel Bragança, Luis Suárez
Suplentes: João Virgínia, Francisco Silva, Matheus Reis, Morita, Pedro Gonçalves, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson Santos, Flávio Gonçalves, Eduardo Quaresma, Rafael Nel e Ricardo Mangas
BENFICA0 - 0REAL MADRID
INÍCIO ÀS 20:00
⚽ GOLOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
🔴 SL Benfica
Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Barreiro e Aursnes; Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis
Suplentes: Diogo Ferreira, António Silva, Enzo Barrenechea, Bruma, Ivanovic, Banjaqui, Manu Silva, José Neto, Gonçalo Oliveira, Anísio Cabral, João Rego e Prioste
⚪ Real Madrid
Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Güler, Bellingham e Tchouaméni; Mastantuono; Mbappé e Vini Jr.
Suplentes: Lunin, Fan González, Carvajal, Camavinga, Rodrygo, Gonzalo, Ceballos, Fran García, Brahim Díaz e Cestero