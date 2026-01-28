Em direto (pré-jogo): Athletic 0-0 Sporting (já há onzes, veja aqui) ||| Benfica 0-0 Real Madrid (também já há onzes)

Há 24 min
Taça dos Campeões Europeus

CHAMPIONS || É a última jornada da fase de grupos - e que jornada: Sporting ainda pode chegar ao apuramento direto mas já garantiu pelo menos o play-off; o Benfica só pode mesmo ir ao play-off mas isso não está garantido. Siga tudo aqui

ATHLETIC0 - 0SPORTING
INÍCIO ÀS 20:00
⚽ GOLOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
🔴 Athletic Club
Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama, Rego, Galarreta, Uani G., Sancet, Navarro e Guruzeta
Suplentes: Padilha, Vesga, Berenguer, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Serrano, Asier Hierro, Jon de Luis, Ibon Sanchez, Elijah Gift e Selton Sánchez
🟢 Sporting CP
Rui Silva, Fresneda, Ousmane Diomandé, Inácio, Maxi Araújo, João Simões, Hjulmand, Geny Catamo, Trincão, Daniel Bragança, Luis Suárez
Suplentes: João Virgínia, Francisco Silva, Matheus Reis, Morita, Pedro Gonçalves, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson Santos, Flávio Gonçalves, Eduardo Quaresma, Rafael Nel e Ricardo Mangas
BENFICA0 - 0REAL MADRID
INÍCIO ÀS 20:00
⚽ GOLOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
🔴 SL Benfica
Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Barreiro e Aursnes; Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis
Suplentes: Diogo Ferreira, António Silva, Enzo Barrenechea, Bruma, Ivanovic, Banjaqui, Manu Silva, José Neto, Gonçalo Oliveira, Anísio Cabral, João Rego e Prioste
⚪ Real Madrid
Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Güler, Bellingham e Tchouaméni; Mastantuono; Mbappé e Vini Jr.
Suplentes: Lunin, Fan González, Carvajal, Camavinga, Rodrygo, Gonzalo, Ceballos, Fran García, Brahim Díaz e Cestero
Temas: Atlético Bilbao Bilbau Athletic Club Sporting Clube Portugal Benfica Real Madrid Liga dos Campeões Champions League

Sporting

Ath. Bilbao-Sporting (Onzes Oficiais): Rui Borges muda dois no ataque aos «oitavos»

Há 46 min

Tribunal absolve Varandas por ter chamado «bandido» a Pinto da Costa

Há 2h e 35min

Sporting supera Benfica e FC Porto no valor da «prata da casa»

Há 3h e 11min

Velório de Fernando Mamede realiza-se esta quinta-feira

Hoje às 15:04
Mais Sporting

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Hoje às 06:41

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

Hoje às 12:16

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Hoje às 08:04

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Ontem às 15:22

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Ontem às 09:46

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

Hoje às 10:53

O Reino Unido não vai ser obrigado a escolher entre os EUA e a China, garante Starmer

Ontem às 15:57

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:20

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

26 jan, 15:48

VÍDEO: Estádio da U. Leiria destruído após passagem da depressão Kristin

Hoje às 10:49