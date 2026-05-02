"É preciso coragem para se inscrever. Mas qualquer pessoa consegue competir". HYROX chega a Lisboa com milhares de atletas e promete ficar

O primeiro dia já foi, o segundo está quase a acabar e o terceiro acontece este domingo. Ao longo de três dias na FIL em Lisboa vão passar 12.000 atletas para competir naquela que é uma das maiores provas de desporto em Portugal: o HYROX.

A prova, que mistura corrida com treino funcional e está a conquistar praticantes em todo o mundo, chega pela primeira vez a Portugal e a adesão superou todas as expectativas.

A fórmula é simples: um quilómetro de corrida seguido de um exercício, repetido ao longo de oito rondas. No total, são oito quilómetros intercalados com diferentes desafios físicos, que passam por burpees, lunges, remo ou sky.

"É uma competição desportiva que envolve corrida e exercícios, sempre em alternância", explica fonte da organização.

Apesar da exigência, a promessa é clara: não é uma prova só para atletas de elite. "Qualquer pessoa consegue competir numa competição de HYROX. Claro que envolve um certo treino feito antes. Nós costumamos dizer que cerca de três meses de treino antes, qualquer pessoa já consegue competir numa competição como esta", garante a organização. Ainda assim, há quem arrisque com menos tempo de treino e entre na mesma em prova.

A corrida é parte central da prova (CNN Portugal)

A chegada a Portugal não é um acaso. Depois de várias edições em Espanha, a organização começou a notar um padrão: cada vez mais portugueses atravessavam a fronteira para participar.

"O HYROX foi feito em Espanha. Já tínhamos várias cidades de Espanha com a competição e começámos a perceber que havia muitos portugueses a virem para Espanha a competir e portanto já havia muitos portugueses interessados. Já temos conhecimento do interesse pela comunidade portuguesa há cerca de quatro anos, portanto a comunidade que está a apresentar está à espera deste momento há quatro anos", refere a organização.

Esse interesse confirmou-se rapidamente. O evento esgotou em apenas duas semanas e junta cerca de 12 mil atletas e nove mil espectadores ao longo de três dias. Ao todo, estão representadas cerca de 100 nacionalidades.

"O evento em Portugal está com cerca de 90% de atletas amadores, ou seja, são mais desportistas. Temos muito mais portugueses do que aquilo que estávamos à espera", sublinha a organização.

O peso da comunidade local é evidente: 65% dos inscritos são portugueses. O perfil dos participantes revela também alguma diversidade: 55% são homens e 45% mulheres, com uma média de idades a rondar os 34 anos.

Um evento para todos (CNN Portugal)

Entre as surpresas, destaca-se precisamente a adesão. "Sabíamos que havia interesse, mas não estávamos à espera que esgotasse tão rapidamente", admite fonte da organização. E há também nomes nacionais a dar nas vistas, como João Almeida, que compete regularmente a nível internacional e na prova de sexta-feira ficou em segundo lugar.

Mais do que uma competição, o HYROX aposta na ideia de desafio pessoal. Não há tempo limite para terminar a prova: o objetivo é cruzar a meta.

"É preciso coragem para se inscrever. Há pessoas que começaram a treinar há um mês e estão aqui", sublinha fonte da organização.

Quanto à dificuldade, não há resposta única. Para uns, o maior desafio é a corrida; para outros, os exercícios finais, já com o corpo no limite.

"Cada pessoa vive a prova de forma diferente", reconhece a organização.

No fim, a ambição é simples: que esta seja apenas a primeira de muitas edições. A organização já aponta para o regresso no próximo ano, com a expectativa de aumentar a duração do evento.

"O HYROX é diferente porque é feito para todas as pessoas" (CNN Portugal)

"Queremos mais dias e mais participantes", conclui fonte da organização.

E deixam o convite: nem que seja uma vez, vale a pena experimentar "para perceber que não há limites".

"Aqui não há limites de tempo, não há limites de nada. É só vir e competir. O HYROX é diferente porque é feito para todas as pessoas. Qualquer pessoa consegue competir. Não há que ter vergonha. É uma competição para todos."