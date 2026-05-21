É cada vez mais fácil e rápido ter um atestado médico para a carta de condução. Ordem dos Médicos está preocupada

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REVISTA DE IMPRENSA || Uma pesquisa na internet permite encontrar várias plataformas dedicadas à emissão destes documentos, algumas exclusivamente focadas nesse serviço

Conseguir um atestado médico para tirar ou renovar a carta de condução tornou-se um processo cada vez mais simples e rápido, feito à distância de um clique e em poucos minutos. A oferta de serviços online deste tipo tem vindo a multiplicar-se, segundo o Jornal de Notícias, com marcações de teleconsulta disponíveis no próprio dia e preços que começam em pouco mais de 20 euros.

Uma pesquisa na internet permite encontrar várias plataformas dedicadas à emissão destes documentos, algumas exclusivamente focadas nesse serviço. Entre os sites referidos são “Dr. Online”, “atestadocarta.com”, “Médico na net” e “atestadocartaconducao.net”. Nestas páginas, os atestados são emitidos “na hora”, através de videochamadas realizadas por médicos certificados e inscritos na Ordem dos Médicos, sendo válidos para emissão, renovação, troca ou averbação da carta de condução.

O processo decorre sem necessidade de deslocação presencial, bastando ao utilizador ter cartão de cidadão, título de residência ou registo de cidadão europeu, bem como comprovativo de morada em Portugal através de certidão de domicílio fiscal obtida no Portal das Finanças. As teleconsultas duram cerca de 15 minutos e, caso o candidato seja considerado apto física e mentalmente, o atestado é emitido e enviado diretamente para o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, num sistema em vigor desde 2017, quando passou a ser obrigatória a emissão eletrónica destes documentos. Os preços das consultas variam, existindo opções desde cerca de 25 euros.

A facilidade do processo levanta, no entanto, preocupações à Ordem dos Médicos, que defende a necessidade de consultas presenciais para garantir uma avaliação clínica mais rigorosa dos cidadãos. A entidade defende ainda o regresso dos Centros de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP), de forma a aliviar os médicos de família e especializar este tipo de avaliação.