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Problemas nos flaps: avião que vinha de Paris aterra de emergência no Porto

Agência Lusa
Há 48 min
Transavia [Foto: Reuters]
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Vários elementos das autoridades estavam na pista à espera do voo

Uma avião da companhia aérea Transavia aterrou esta sexta-feira no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, minutos depois de ter reportado problemas técnicos relacionados com os 'flaps", revelou à Lusa fonte da PSP.

Os 'flaps' são superfícies móveis localizadas na parte traseira das asas dos aviões que servem para aumentar a sustentação e o arrasto da aeronave a baixa velocidade, permitindo descolagens mais curtas e aterragens seguras.

Segundo a fonte da Polícia, o alerta foi feito pelas 19:24 e aterragem ocorreu pelas 19:48, com mais de cinco dezenas de operacionais já de prevenção, assinalava página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O avião fez a ligação entre Paris e o Porto, disse.

A mesma fonte revelou que a aterragem decorreu sem incidentes e que não houver ferimentos a bordo, afirmando desconhecer quantas pessoas seguiam a bordo da aeronave.

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Temas: Aterragem de emergência Porto Aeroporto Francisco Sá Carneiro
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