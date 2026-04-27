"Não espero perdão": as mensagens do professor que entrou a disparar no jantar em que estava Trump

Há 2h e 15min

Allen tinha tendência para fazer declarações radicais à medida que se envolvia no ativismo de esquerda em Los Angeles, adquiriu armas de fogo e começou a treinar regularmente num campo de tiro. Aos familiares, denominou-se como "Assassino Federal Amigável". E escreveu: "Sinto raiva ao pensar em tudo o que esta administração fez"

No dia seguinte ao tiroteio perpetrado por um homem no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, as autoridades estiveram a analisar minuciosamente uma mensagem enviada pelo suspeito do tiroteio, procurando compreender o que alegadamente o levou de uma vida como professor respeitado na Califórnia a um aspirante a assassino.

"Deixem-me começar por pedir desculpa a todos aqueles de cuja confiança abusei", lê-se numa nota que as autoridades afirmam ter sido enviada pelo suspeito, Cole Tomas Allen, um homem de 31 anos de Torrance, Califórnia, que trabalhava a tempo parcial como professor e também desenvolvia videojogos, de acordo com registos públicos.

A nota, que Allen alegadamente enviou a familiares antes do ataque, dizia que ele tencionava atacar funcionários da administração e expressava a sua raiva política, ao mesmo tempo que referia: "Não espero perdão."

Allen tinha tendência para fazer declarações radicais à medida que se envolvia no ativismo de esquerda em Los Angeles, adquiriu armas de fogo e começou a treinar regularmente num campo de tiro, disse a sua irmã às autoridades, de acordo com a Casa Branca.

Nos últimos dias, segundo as autoridades, essas palavras transformaram-se em ação. Ele entrou num comboio em Los Angeles e viajou para Chicago e depois para Washington, D.C., onde se registou no hotel no centro da cidade que acolheria o jantar anual com a presença do presidente dos EUA, Donald Trump, e de outros altos responsáveis do governo.

Allen estava armado com uma pistola semiautomática de calibre .38 e uma espingarda de calibre 12, avançaram as autoridades à CNN. E então ele terá enviado aos familiares uma declaração escrita em que se autodenominava o "Assassino Federal Amigável" e expressava sentimentos anti-Trump, antes de tentar invadir a segurança no exterior do jantar no sábado à noite.

Agentes dos Serviços Secretos atravessam o salão de baile durante um tiroteio no jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, no Washington Hilton, a 25 de abril, em Washington, DC. Andrew Harnik/Getty Images

O suspeito "disparou alguns tiros" e atingiu um agente dos Serviços Secretos que usava um colete à prova de bala antes de ser rapidamente detido, disse o procurador-geral interino Todd Blanche à CNN, enquanto Trump e outros líderes se apressavam a procurar segurança no interior do salão de baile nas proximidades.

Agora, as autoridades estão a analisar a declaração que Cole alegadamente enviou e o seu histórico nas redes sociais – que Trump descreveu como "anticristão" –, a falar com familiares e a tentar saber mais sobre o que o levou a alegadamente levar a cabo o ataque violento.

"Ainda estamos a tentar compreender o motivo. A partir da nossa investigação preliminar, parece que o suspeito tinha como alvo membros da administração", disse Blanche.

A nota expunha uma série de queixas em termos gerais que poderiam apontar às autoridades para esse motivo, incluindo raiva em relação às condições nos campos de detenção e o que parece ser uma referência a Trump como um "traidor".

Membros da Guarda Nacional reagem a um tiroteio no local do jantar anual dos correspondentes da Casa Branca, em Washington, DC, no sábado, 25 de abril. Maansi Srivastava/CNN

O suspeito do ataque está a ser acusado de duas acusações de uso de arma de fogo e uma acusação de agressão a um agente federal com uso de arma perigosa, de acordo com a procuradora federal do Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que não revelou publicamente o seu nome. Blanche disse que o suspeito não está a cooperar com as autoridades.

Allen frequentou o Instituto de Tecnologia da Califórnia entre 2013 e 2017, de acordo com o seu perfil no LinkedIn, onde participou na organização Christian Fellowship da escola e no seu Nerf Club. Fotos do Facebook de 2016 também mostram Allen em eventos da Christian Fellowship na escola.

Enquanto estudante, Allen também foi destaque numa reportagem local em 2017 por ter desenvolvido um protótipo de travão de emergência para cadeiras de rodas.

Allen licenciou-se em 2017 com um diploma em engenharia mecânica, de acordo com o seu perfil no LinkedIn, e foi destaque num anúncio de formatura do CalTech publicado pela universidade que incluía uma foto dele já adulto a usar um casaco de malha e uma foto dele quando era uma criança radiante a segurar um coelho de peluche.

Após a licenciatura, Allen encontrou trabalho como professor a tempo parcial na C2 Education, uma empresa de preparação para exames e explicações. A C2 nomeou Allen "professor do mês" da empresa em dezembro de 2024, de acordo com publicações da empresa nas redes sociais. Ninguém atendeu o número de telefone da C2 no final da noite de sábado.

Um perfil no LinkedIn com o nome e a foto de Allen descreve-o como professor a tempo parcial na C2 Education, uma empresa de preparação para exames e explicações. A C2 nomeou Allen "professor do mês" em dezembro de 2024, de acordo com publicações da empresa nas redes sociais. C2 Education

Allen disse também que trabalhava como programador de videojogos e publicou um jogo independente chamado Bohrdom para venda na plataforma de jogos Steam por 1,99 dólares. Registou uma marca comercial para o nome do jogo em 2018, de acordo com os registos federais de marcas comerciais.

O jogo é descrito no Steam como um "jogo de combate assimétrico, não violento e baseado em habilidades, vagamente derivado de um modelo químico que, por sua vez, se baseia vagamente na realidade".

No LinkedIn, Allen escreveu que estava "atualmente a desenvolver um segundo jogo, com o nome provisório de 'First Law'".

Allen envolveu-se no ativismo político nos últimos anos, disse a sua irmã, que vive em Rockville, Maryland, às autoridades, de acordo com a Casa Branca, incluindo a adesão a "The Wide Awakes", um grupo de esquerda cujo nome é uma referência aos manifestantes anti-esclavagistas da década de 1860 que trabalharam para eleger Abraham Lincoln presidente.

Allen doou 25 dólares à campanha presidencial de Kamala Harris em outubro de 2024, de acordo com registos da Comissão Eleitoral Federal.

Investigadores do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos encontraram registos indicando que, em 6 de outubro de 2023, Allen comprou uma pistola semiautomática de calibre .38 numa loja no sul da Califórnia. A 17 de agosto de 2025, Allen comprou uma espingarda de calibre 12 numa outra loja de armas na sua cidade natal, Torrance.

As armas foram adquiridas legalmente e, em ambos os casos, exigiram que Allen apresentasse os seus dados para uma verificação de antecedentes pelo FBI, a fim de determinar que não era procurado, não estava sujeito a uma ordem de restrição nem era um criminoso condenado.

Uma foto obtida pela CNN mostra uma das armas que o suspeito Cole Tomas Allen tinha consigo no Washington Hilton no sábado. Obtida pela CNN

Depois de fazer a sua viagem de comboio de Los Angeles para Washington, disse Blanche, o suspeito registou-se no Washington Hilton, que acolhe o jantar anual dos correspondentes.

No sábado à noite, segundo a Casa Branca, o suspeito enviou aos familiares os seus escritos que "afirmavam claramente que ele queria atacar funcionários do governo".

A nota pedia desculpa aos pais, colegas e alunos, e dizia que ele não pretendia atacar especificamente as forças da ordem – embora acrescentasse: "Eu ainda assim passaria por quase toda a gente aqui para chegar aos alvos, se fosse absolutamente necessário".

Na mensagem, o suspeito argumentou que o seu ataque não entrava em conflito com os valores cristãos, escrevendo: "Dar a outra face quando *outra pessoa* é oprimida não é um comportamento cristão; é cumplicidade nos crimes do opressor.»

A nota terminava com uma nota de raiva: "Sinto raiva ao pensar em tudo o que esta administração fez."

Depois de receber a mensagem, o seu irmão contactou o Departamento de Polícia de New London, em Connecticut, para expressar a sua preocupação, e outros membros da família contactaram as autoridades policiais.

Dentro do hotel, o suspeito avançou através de um posto de controlo de segurança no exterior do salão de baile. O agente dos Serviços Secretos atingido no ataque foi tratado e teve alta do hospital, informaram as autoridades.

Na sequência dos acontecimentos, as forças da ordem começaram a trabalhar para reconstituir os movimentos e possíveis motivos de Allen; agentes do Serviço Secreto e da Polícia do Condado de Montgomery entrevistaram a irmã do suspeito em Rockville, informou a Casa Branca, e agentes do FBI reuniram-se em frente a uma casa ligada a Allen em Torrance, um subúrbio de Los Angeles.

Foi colocada fita policial ao longo de parte da rua e um holofote foi apontado para a casa. Vários repórteres reuniram-se no local e helicópteros de notícias sobrevoavam a área.

Um vizinho do lado, que não quis ser identificado, disse à CNN que não tinha a certeza se Allen morava na propriedade. Afirmou que não o via com frequência, mas que ele estava lá "há alguns dias". O vizinho disse que o pai do suspeito é simpático e falador, acrescentando que conversavam frequentemente.