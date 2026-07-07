Suspeita de atentado à bomba no Mónaco encontrada morta na Ucrânia

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Anastasiia Berezovska era procurada pelo atentado que feriu um empresário ucraniano no Mónaco

A mulher suspeita do atentado à bomba no Mónaco que feriu um empresário ucraniano foi encontrada morta na Ucrânia, anunciaram esta terça-feira as autoridades ucranianas.

A Interpol tinha identificado a suspeita como Anastasiia Berezovska, de 39 anos, nascida na Ucrânia e residente, mais recentemente, na Alemanha.

As autoridades ucranianas detiveram dois homens suspeitos de envolvimento no homicídio de Berezovska.

Segundo a polícia, um dos detidos — atualmente funcionário da Direção Principal de Informações do Ministério da Defesa da Ucrânia — confessou o homicídio de Berezovska e afirmou que o segundo suspeito, um antigo agente das forças de segurança, foi cúmplice no crime.

Berezovska chegou à Ucrânia no dia 1 de julho e manteve contactos com a família e com os dois homens entretanto detidos, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pela Polícia Nacional da Ucrânia. Durante a investigação, as autoridades apuraram que ambos tinham efetuado várias transferências bancárias e pagamentos em criptomoedas para Berezovska. Essa informação levou os investigadores a considerá-los "potencialmente envolvidos na tentativa de homicídio no Mónaco".

Segundo a polícia, foram realizadas buscas urgentes relacionadas com os dois homens. Durante essas diligências, o oficial dos serviços de informações no ativo confessou o homicídio e admitiu que não tinha informado os superiores dos contactos com Berezovska nem das transferências bancárias que lhe fez. O suspeito afirmou ainda que tinha “agido por iniciativa própria”, segundo o comunicado da polícia.

“Além disso, durante uma busca à residência do antigo agente das forças de segurança, foi descoberta uma divisão na cave semelhante a uma câmara de tortura”, acrescenta o comunicado.

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