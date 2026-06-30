MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Costa do Marfim
  • Noruega
  • 30 Jun 18:00
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 Jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Prédio de quatro andares cai em Atenas. Quatro pessoas resgatadas, buscas continuam

CNN Portugal , CM
Há 41 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Não são, ainda, claras as causas para o desabamento, mas estão em curso obras num prédio contíguo, de acordo com as autoridades locais.

Um prédio de quatro andares desabou esta terça-feira em Atenas, na Grécia, estando as equipas de resgate à procura de sobreviventes.

Quatro pessoas foram resgatadas e encontram-se em segurança, mas as buscas por sobreviventes prosseguem, segundo a Reuters.

No local estão várias equipas, incluindo cinotécnicas, com os cães a vasculharem os escombros.

O prédio em causa, situado em Petralona, era composto por sete apartamentos.

Não são, ainda, claras as causas para o desabamento, mas estão em curso obras num prédio contíguo, de acordo com as autoridades locais.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Atenas Petralona Grécia Queda de prédio Desabamento
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Prédio de quatro andares cai em Atenas. Quatro pessoas resgatadas, buscas continuam

Há 41 min

Equipas de resgate procuram vítimas após colapso de prédio em Atenas

Há 48 min

"Uma tragédia familiar". Como um pai que lutava em tribunal pela guarda da filha de três meses acabou por matar seis pessoas num centro de acolhimento na Alemanha

Há 1h e 6min

Renunciou à cidadania ucraniana antes de ser nomeado um dos mais ricos do país: explosão suspeita no Mónaco fere gravemente oligarca e família

Há 1h e 48min
Mais Europa

Mais Lidas

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00
opinião
Rui Santos

"Há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote". Rui Santos escreve a Martínez "sem medo das palavras"

Ontem às 19:18

Mundial 2026: Brasil 2-1 Japão (resultado final)

Ontem às 16:42

Estado condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates

Ontem às 20:17

Como uma saída à noite acabou com uma jovem de 17 anos morta dentro de uma mala num destino turístico da Tailândia

Ontem às 17:30

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

28 jun, 11:35

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

28 jun, 17:06

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

Hoje às 08:00

Unidade Especial de Polícia faz entrada tática em apartamento no Porto e resgata mulher

Ontem às 14:29

Pais estão a seguir os filhos adultos por telemóvel. "Este tipo de rastreamento pode torná-los menos seguros e até facilitar relações abusivas"

28 jun, 19:00

Escândalo Mundial: Alemanha sem capacete choca com estrondo contra muro de dois metros

Hoje às 00:34

Professora que já morreu convocada para classificar exames. Missão Escola Pública apela aos professores para pedirem Escusa de Responsabilidade após "caos" nas correções

Ontem às 12:03