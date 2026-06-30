Prédio de quatro andares cai em Atenas. Quatro pessoas resgatadas, buscas continuam

Não são, ainda, claras as causas para o desabamento, mas estão em curso obras num prédio contíguo, de acordo com as autoridades locais.
Um prédio de quatro andares desabou esta terça-feira em Atenas, na Grécia, estando as equipas de resgate à procura de sobreviventes.
Quatro pessoas foram resgatadas e encontram-se em segurança, mas as buscas por sobreviventes prosseguem, segundo a Reuters.
No local estão várias equipas, incluindo cinotécnicas, com os cães a vasculharem os escombros.
O prédio em causa, situado em Petralona, era composto por sete apartamentos.
Não são, ainda, claras as causas para o desabamento, mas estão em curso obras num prédio contíguo, de acordo com as autoridades locais.