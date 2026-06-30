Prédio de quatro andares cai em Atenas. Quatro pessoas resgatadas, buscas continuam

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Não são, ainda, claras as causas para o desabamento, mas estão em curso obras num prédio contíguo, de acordo com as autoridades locais.

Um prédio de quatro andares desabou esta terça-feira em Atenas, na Grécia, estando as equipas de resgate à procura de sobreviventes.

Quatro pessoas foram resgatadas e encontram-se em segurança, mas as buscas por sobreviventes prosseguem, segundo a Reuters.

No local estão várias equipas, incluindo cinotécnicas, com os cães a vasculharem os escombros.

O prédio em causa, situado em Petralona, era composto por sete apartamentos.

Não são, ainda, claras as causas para o desabamento, mas estão em curso obras num prédio contíguo, de acordo com as autoridades locais.