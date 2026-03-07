EUA vão enviar para o Médio Oriente o sistema antidrone usado pela Ucrânia

Há 1h e 1min

O sistema que está a ser enviado, conhecido como Merops, utiliza ‘drones’ para combater outros ‘drones’

Os Estados Unidos vão reforçar as suas bases no Médio Oriente, sob ataques do Irão, com sistema anti drone usados eficazmente na Ucrânia contra aparelhos semelhantes russos, noticiou a agência AP.

Embora os Estados Unidos tenham utilizado com sucesso os sistemas de mísseis Patriot e THAAD para abater mísseis iranianos, as defesas anti drone eficazes no Médio Oriente são atualmente limitadas, afirmou à AP um responsável de defesa norte-americano sob anonimato.

Segundo outro responsável das forças norte-americanas, que também pediu anonimato, a defesa dos ‘drones’ Shahed do Irão tem sido “dececionante”, principalmente porque estes são uma versão muito mais básica do mesmo ‘drone’ que a Rússia está continuamente a melhorar e a atualizar na sua guerra na Ucrânia.

Em pleno conflito no Médio Oriente, desencadeado no sábado por ataques norte-americanos e israelitas contra a República Islâmica, os países do Golfo Pérsico queixaram-se de não terem tido tempo suficiente para se prepararem para a inundação de ‘drones’ e mísseis iranianos lançados sobre os seus territórios.

O sistema que está a ser enviado, conhecido como Merops, utiliza ‘drones’ para combater outros ‘drones’, sendo pequeno o suficiente para caber na carroçaria de uma carrinha de caixa aberta média.

O Merops identifica 'drones' e aproxima-se deles, usando inteligência artificial para navegar mesmo quando as comunicações eletrónicas e via satélite são bloqueadas.

Os ‘drones’ são difíceis de localizar em sistemas de radar calibrados para detetar mísseis de alta velocidade e podem ser confundidos com aves ou aviões.

O sistema Merops é também mais barato do que disparar um míssil que custa centenas de milhares de dólares contra um ‘drone’ que custa menos de 50.000 dólares.

Em novembro, o sistema Merops foi implantado na Polónia e na Roménia, países da NATO, depois de ‘drones’ de ataque russos terem entrado repetidamente no espaço aéreo da NATO.

Segundo as fontes citadas pela AP, os Estados Unidos aprenderam lições com a implantação do sistema e de outros semelhantes na Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na quinta-feira que os Estados Unidos solicitaram apoio à Ucrânia para se protegerem dos ‘drones’ iranianos.

"Recebemos um pedido dos Estados Unidos para apoio específico na proteção contra os Shahed no Médio Oriente", disse o líder ucraniano na rede social X, referindo-se ao modelo de 'drones' iranianos usados pelas forças de Moscovo nas suas vagas de bombardeamentos intensivos contra a Ucrânia, desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Volodymyr Zelensky indicou ter já ordenado o fornecimento dos "recursos necessários" e de "especialistas ucranianos" para responder a este pedido de assistência de segurança.

No Médio Oriente, os sistemas Merops serão implantados em vários locais, incluindo onde não há presença de forças norte-americanas, refere a AP.

A maioria dos sistemas será enviada diretamente pela Perennial Autonomy — fabricante apoiado pelo ex-CEO da Google, Eric Schmidt — e não afetará as defesas na Europa, segundo as mesmas fontes.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, alegadamente motivado pela inflexibilidade do regime político nas negociações sobre o enriquecimento de urânio, no âmbito do programa nuclear, que afirmavam destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.