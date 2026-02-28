Estas são as pessoas visadas por Israel no ataque ao Irão

Israel, além dos EUA, atacaram o Irão este sábado
Os ataques de Israel contra o Irão na manhã deste sábado tiveram como alvo altas figuras do Estado iraniano, incluindo Ali Khamenei; o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Sayyid Abdolrahim Mousavi; o presidente, Masoud Pezeshkian.
Trata-se de alguns dos nomes mas não são somente essas pessoas as visadas, avançam à CNN duas fontes israelitas familiarizadas com a operação.
Outros alvos incluíram o secretário do recém-estabelecido Conselho de Defesa do Irão, Ali Shamkhani, e o secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani, de acordo com as fontes israelitas.
Não se sabe se alguma destas pessoas foi atingida no ataque.