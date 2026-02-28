Governo português esclarece qual a sua prioridade enquanto segue "ao minuto" ataque ao Irão

Agência Lusa , WL
Há 39 min
Ataque Irão (AP Photos)

"A nossa prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses", garantiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros no X

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português disse hoje estar a acompanhar ao minuto os desenvolvimentos da situação no Irão, depois de os Estados Unidos terem iniciado ataques aéreos numa operação conjunta com Israel.

“O MNE acompanha ao minuto todos os desenvolvimentos da situação no Irão e em Israel, em contacto permanente com a nossa rede diplomática. A nossa prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses”, indica o Ministério numa publicação na rede social X.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objetivo da operação é "eliminar ameaças iminentes".

A comunicação social iraniana está a relatar a ocorrência de ataques em todo o Irão e a televisão estatal iraniana confirmou o que descreveu como um "ataque aéreo do regime sionista", após uma série de explosões ouvidas em Teerão.

De acordo com a agência de notícias Fars, "foram registados sete impactos de mísseis nos bairros de Keshvardoust e Pasteur" na capital iraniana, zona onde se situa a residência do líder supremo, Ali Khamenei.

Temas: Ataque Israel Irão EUA

Médio Oriente

