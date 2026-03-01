Enquanto Putin lamenta assassínio de Khamenei ("viola todos os padrões da moralidade humana"), Ucrânia lembra que Putin perdeu “três dos seus melhores amigos” em pouco tempo

CNN Portugal
Há 14 min
Putin Khamenei Ucrânia

A morte do líder supremo do Irão mostra, uma vez mais, aquilo que separa Moscovo e Kiev

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu este domingo que a morte do líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei, foi um “assassínio cínico” que “viola todas as normas da moralidade humana” e o próprio "direito internacional".

"Por favor, aceitem as minhas profundas condolências pelo assassínio do líder supremo da República Islâmica do Irão, Seyed Ali Khamenei, e de membros da sua família, cometido numa violação cínica de todas as normas da moralidade humana e do direito internacional", afirmou Putin numa nota ao seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian.

Por sua vez, a Ucrânia já veio argumentar que a morte de Khamenei acaba por revelar uma perda de influência internacional da Rússia. Kiev manifesta a sua solidariedade para com os países do Médio Oriente atacados pelo Irão, como retaliação aos ataques conjuntos dos EUA e Israel.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andri Sibiga, numa publicação no X, a morte de Khamenei mostra que a Rússia "não é um aliado fiável, nem sequer para quem depende em grande medida dela”.

“Assad, Maduro e Khamenei. Putin perdeu três dos seus melhores amigos em pouco mais de um ano”, argumentou o chefe da diplomacia ucraniana.

Outra reação à morte de Ali Khamenei vem, neste domingo, da Coreia do Norte, que classificou as investidas de EUA e Israel contra o Irão como uma “agressão ilegal”.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Gin Ga, vincou também que representam uma violação da soberania nacional.

