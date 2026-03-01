Três militares dos EUA mortos na Operação Fúria Épica

Há 52 min

Há também cinco feridos graves e muitos outros atingidos por estilhaços - outros sofreram e concussões

O Exército do Estados Unidos da América revelou este domingo que houve três militares norte-americanos mortos no âmbito da Operação Fúria Épica, que assenta em ataque conjuntos dos EUA e Israel ao Irão.

Outros cinco estão “gravemente feridos”, informou o Comando Central dos EUA (CENTCOM), na rede social X.

"Vários outros sofreram ferimentos ligeiros por estilhaços e concussões — e estão em processo de regresso ao serviço. As principais operações de combate continuam e o nosso esforço de resposta está em curso", escreveu o CENTCOM.

A entidade concretiza que, “por respeito às famílias”, não partilhará mais informações, incluindo as identidades dos militares falecidos.

Também o Pentágono reconhece as três mortes.

Não é claro como estes soldados foram mortos. O Irão tem vindo a retaliar contra os ataques dos EUA e de Israel, procurando atingir bases militares norte-americanas na região.

O presidente Donald Trump já tinha alertado, numa declaração feita na madrugada de sábado, que podiam existir soldados norte-americanos mortos durante a operação.