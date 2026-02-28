Médio Oriente fecha espaços aéreos e companhias suspendem voos

Agência Lusa , WL
Há 1h e 12min
Ataque Irão (AP Photos)

Estados Unidos e Israel iniciaram hoje de manhã um ataque conjunto ao Irão. Com a retaliação de Teerão, toda a região está sob pressão

Vários países do Médio Oriente fecharam hoje os seus espaços aéreos enquanto todas as companhias aéreas globais suspenderam os seus voos de e para a região, na sequência dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão.

O serviço de rastreamento de voos em tempo real Flight Radar mostra o espaço aéreo sobre o Irão vazio, tendo a organização de aviação civil iraniana anunciado o encerramento total do espaço aéreo do país.

Segundo um porta-voz do Governo iraniano, o encerramento será mantido durante pelo menos seis horas.

A resposta do Irão ao ataques – lançando mísseis para bases militares norte-americanas no Bahrein e no Qatar, para já – levaram outros países da região a também fechar os seus espaços aéreos, estado agora encerrados os dos Emirados Árabes Unidos (incluindo os aeroportos do Dubai e de Abu Dhabi, que estão entre os mais movimentados do mundo), Bahrein, Iraque e Qatar.

Também o espaço aéreo de Israel foi encerrado.

Face à situação, as companhias aéreas que voam para estes territórios suspenderam os voos.

A alemã Lufthansa anunciou a suspensão dos voos de e para o Dubai entre hoje e domingo, além da interrupção temporária das rotas para Telavive, Beirute e Omã até 07 de março, enquanto a Air France cancelou voos de e para Telavive e Beirute.

A espanhola Iberia também cancelou os voos para Telavive, enquanto a húngara Wizz Air suspendeu os voos de e para Israel, Dubai, Abu Dhabi e Amã até 07 de março e a KLM, o braço holandês da Air France-KLM, suspendeu os seus voos Amesterdão-Telavive.

Ao mesmo tempo, a britânica Virgin Atlantic informou que decidiu evitar temporariamente o espaço aéreo iraquiano, redirecionando alguns dos seus voos.

Por seu lado, vários voos da Qatar Airways que chegaram a partir e a sobrevoar o Kuwait ou a Arábia Saudita, acabaram por regressar ao espaço aéreo do Qatar.

Também a Rússia anunciou, através do Ministério dos Transportes, que todas as companhias aéreas do país suspenderam os voos para o Irão e Israel.

No Kuwait foi a autoridade de aviação que disse ter suspendido todos os voos para o Irão até novas ordens, enquanto a Oman Air adiantou ter suspendido todos os voos para Bagdad.

Os Emirados Árabes Unidos fecharam “parcial e temporariamente” o seu espaço aéreo, pelo que “alguns voos da Flydubai foram afetados”, referiu um porta-voz da companhia aérea.

Também a companhia aérea turca Turkish Airlines suspendeu os voos para 10 países do Médio Oriente.

“Os voos para o Líbano, Síria, Iraque, Irão e Jordânia foram cancelados até 02 de março”, escreveu um porta-voz da empresa nas redes sociais.

Os voos desta companhia aérea para o Qatar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Omã também foram suspensos, mas, por enquanto, só durante o dia de hoje.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da TAP disse que, neste momento, não tem voos para Israel, tendo em dezembro anunciado que previa retomar, no final de março, as ligações para Telavive, suspensas desde outubro de 2023, aquando dos ataques do grupo islamita palestiniano Hamas que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram hoje de manhã um ataque conjunto ao Irão, que atingiu a capital, Teerão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos (EUA) iniciaram “grandes operações de combate no Irão” e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo “eliminar uma ameaça existencial representada” pelo regime iraniano.

O Irão já respondeu, entretanto, lançando mísseis sobre a base militar norte-americana no Bahrein.

Teerão também tentou atacar o Qatar, que conseguiu intercetar os mísseis.

O ataque dos EUA e Israel acontece dois dias depois da última ronda de negociações com o Irão sobre o programa nuclear iraniano, sendo que estavam marcadas novas conversações para a próxima semana.

Temas:

Médio Oriente

