Irão atacou estes oito países como retaliação ao ataque EUA/Israel (que fez "mais de 40 mortos")

CNN Portugal , WL
Há 1h e 1min
Imagem de satélite mostra fumo a sair do complexo do líder supremo do Irão

Há ainda poucas informações sobre o número de vítimas mortais, que já ultrapassa as 40. Maior impacto foi numa escola feminina no Irão

Além de Israel, há oito países do Médio Oriente que foram atacados pelo Irão, como resposta à investida conjunto levado a cabo este sábado de manhã pelos Estados Unidos da América e Israel.

São eles Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Iraque e Síria.

Havia, ao início da tarde deste sábado em Lisboa, mais de 40 vítimas mortais a registar.

Informações da Associated Press, citando as autoridades iranianas, dão conta de "pelo menos 40 mortos" numa escola feminina a sul do Irão, em Minab. Um balanço anterior da Reuters falava em 24.

Haverá, pelo menos, duas vítimas mortais, numa base que alberga milícias pro-iranianas no sul do Iraque.

Há outras quatro pessoas mortas na Síria, após um míssil iraniano atingir um edifício, na cidade de Sweida, no sul do país. Outros destroços caíram em Quneitra e em Yarmouk Basin.

A agência de notícias dos Emirados Árabes Unidos avança que, apesar de os mísseis terem sido intercetados, há uma vítima mortal a registar devido à queda de destroços numa área residencial.

Por fim, a indicação, não confirmada, de que o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Mohammad Pakpour, poderá ter sido morto nos ataques.

Resposta em várias frentes

A retaliação iraniana está também a ter como alvos as bases militares norte-americanas em vários países do Médio Oriente.

No caso do Bahrein, a Reuters refere que foram sentidas explosões nas imediações do local onde está estacionada a frota norte-americana.

A equipa da CNN ouviu cinco explosões no Dubai, Emirados Árabes Unidos. Quatro dessas explosões foram muito fortes. Não é claro se as explosões foram causadas por ataques, interceções dos sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos ou outra coisa.

Os aeroportos do Dubai informaram que todos os voos de entrada e saída dos dois principais aeroportos do Dubai — incluindo o Aeroporto Internacional do Dubai, considerado o aeroporto mais movimentado do mundo em termos de tráfego internacional de passageiros — foram suspensos até novo aviso.

Em Doha, no Catar, foram registadas nuvens de fumo também devido aos ataques do Irão contra infraestruturas dos Estados Unidos.

Uma segunda leva de mísseis lançados em direção ao Catar foi intercetada e neutralizada com sucesso, informou o Ministério da Defesa do Catar numa publicação no Instagram.

