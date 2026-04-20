Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

EUA atacam nova embarcação no mar das Caraíbas e causam três mortos

Agência Lusa , AM
Há 37 min
SOUTHCOM

Comando Sul sublinhou que "nenhum membro das Forças Armadas dos EUA ficou ferido"

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os Estados Unidos afirmaram ter destruído uma nova embarcação supostamente ligada ao tráfico de droga no mar das Caraíbas, num ataque que causou a morte de três pessoas no domingo.

O Comando Sul do exército dos EUA, responsável pela América Latina, anunciou o resultado da operação na rede social X, acompanhado de um vídeo que mostra um barco a navegar antes de uma enorme explosão consumir a embarcação em chamas.

O exército norte-americano reiterou declarações anteriores, afirmando que tinha visado os alegados traficantes de droga ao longo de rotas de contrabando conhecidas.

O Comando Sul sublinhou que "nenhum membro das Forças Armadas dos EUA ficou ferido".

No início da semana passada, o exército anunciou três ataques consecutivos em três dias, que ceifaram a vida a nove pessoas no oceano Pacífico, após outros dois ataques no fim de semana anterior, que resultaram em mais cinco mortes na mesma região.

Washington conduz há vários meses uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que são apresentados como participando em atividades de tráfico de droga que abastecem os Estados Unidos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A campanha matou pelo menos 181 pessoas.

A Administração do Presidente norte-americano Donald Trump nunca apresentou provas concretas que permitissem afirmar que os navios visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico.

Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as mortes como execuções extrajudiciais.

Temas: Ataque Droga Caraíbas Eua
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

EUA atacam nova embarcação no mar das Caraíbas e causam três mortos

Há 37 min

EUA e Filipinas iniciam exercícios anuais com 17 mil soldados mobilizados

Há 52 min

Oito crianças mortas após tiroteio no estado norte-americano do Louisiana

Ontem às 17:46

Trump preside a leitura da Bíblia na Sala Oval após desentendimentos com o Papa e imagem gerada por IA apagada

Ontem às 10:04
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Todos os produtos agrícolas testados neste estudo deram positivo para pesticidas. Há inclusive químicos que "duram para sempre"

Ontem às 09:00

"Um novo modelo de guerra". Ucrânia conquista posição russa só com drones aéreos e terrestres e cria "um dilema"

Ontem às 08:00

Cinco detidos em operação da PJ após buscas no Hospital das Forças Armadas e na prisão da Carregueira

17 abr, 18:19

"Dá vontade de chorar": fotógrafo consegue raro acesso aos fantasmagóricos ursos-espírito do Canadá

18 abr, 11:00

Como o Estreito de Ormuz foi reaberto e novamente fechado em menos de 24 horas

Ontem às 09:43

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

Ontem às 22:10

Voos cancelados, aumento do preço de bilhetes já comprados: saiba como proteger-se antes de viajar

17 abr, 22:50

Sporting-Benfica ou como um jogo de 2-2 acabou 0-4

Ontem às 20:20

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

Ontem às 18:48

Saiu em precária há 14 anos e não voltou à prisão. Foi apanhado em Setúbal

17 abr, 17:29

Trump preside a leitura da Bíblia na Sala Oval após desentendimentos com o Papa e imagem gerada por IA apagada

Ontem às 10:04

VÍDEO: acidente corta a Ponte 25 de Abril e adeptos jogam à bola em cima do tabuleiro

Ontem às 16:51