O que se sabe sobre o tiroteio que fez três mortos na maior mesquita de San Diego

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Os dois suspeitos do ataque são jovens e foram encontrados mortos num carro

Três pessoas morreram num tiroteio no Centro Islâmico de San Diego, a maior mesquita da cidade, informou esta segunda-feira o chefe da polícia, Scott Wahl.

Wahl e outros responsáveis fizeram uma atualização sobre o estado da investigação. Eis o que se sabe até agora:

Quando chegaram à mesquita, os agentes encontraram três pessoas mortas, disse Wahl, todos homens adultos. Uma das vítimas era um segurança que “teve um papel crucial para evitar que a situação fosse muito pior”, acrescentou.

As autoridades chegaram ao local quatro minutos depois das primeiras chamadas de emergência, afirmou o chefe da polícia. Até 100 agentes revistaram o edifício, muitas vezes tendo de arrombar portas, disse Wahl.

Ao mesmo tempo que respondiam às denúncias de tiroteio na mesquita, as autoridades receberam também chamadas sobre outro tiroteio a poucos quarteirões de distância, explicou Wahl. Um jardineiro que estava no local foi alvo de disparos, mas não foi atingido.

Pouco depois, agentes encontraram duas pessoas do sexo masculino, que acreditam ser os suspeitos, mortos dentro de um veículo num terceiro local, segundo Wahl. Ambos eram adolescentes, de 17 e 19 anos.

Os suspeitos “parecem ter morrido devido a ferimentos de bala autoinfligidos”, indicou Wahl.

A polícia está a tratar o ataque ao Centro Islâmico como um crime de ódio “até prova em contrário”, disse o chefe da polícia.

As autoridades locais estão a trabalhar em estreita colaboração com o FBI, que destacou “agentes especiais, elementos das equipas conjuntas, peritos de recolha de provas e especialistas de apoio às vítimas”, entre outros, para o local, segundo Mark Remily, do escritório do FBI em San Diego.

O que aconteceu antes do ataque continua sob investigação, adiantou Wahl. Nesta fase, o chefe da polícia afirmou que parece não ter havido disparos efetuados por agentes.

O Centro Islâmico tinha câmaras de vigilância, que estarão entre as provas analisadas pelos investigadores, acrescentou Wahl.

O presidente Donald Trump e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, já foram informados sobre o tiroteio. Trump classificou o incidente como “uma situação terrível” durante um evento na Casa Branca.

*Elizabeth Wolfe, Aditi Sangal, Kristen Holmes, Zoe Sottile e Donald Judd contribuíram para este artigo