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O que se sabe sobre o tiroteio que fez três mortos na maior mesquita de San Diego

CNN , Elise Hammond
Há 36 min
Tiroteio em San Diego. CNN/KFMB

Os dois suspeitos do ataque são jovens e foram encontrados mortos num carro

Três pessoas morreram num tiroteio no Centro Islâmico de San Diego, a maior mesquita da cidade, informou esta segunda-feira o chefe da polícia, Scott Wahl.

Wahl e outros responsáveis fizeram uma atualização sobre o estado da investigação. Eis o que se sabe até agora:

  • Quando chegaram à mesquita, os agentes encontraram três pessoas mortas, disse Wahl, todos homens adultos. Uma das vítimas era um segurança que “teve um papel crucial para evitar que a situação fosse muito pior”, acrescentou.

  • As autoridades chegaram ao local quatro minutos depois das primeiras chamadas de emergência, afirmou o chefe da polícia. Até 100 agentes revistaram o edifício, muitas vezes tendo de arrombar portas, disse Wahl.

  • Ao mesmo tempo que respondiam às denúncias de tiroteio na mesquita, as autoridades receberam também chamadas sobre outro tiroteio a poucos quarteirões de distância, explicou Wahl. Um jardineiro que estava no local foi alvo de disparos, mas não foi atingido.

  • Pouco depois, agentes encontraram duas pessoas do sexo masculino, que acreditam ser os suspeitos, mortos dentro de um veículo num terceiro local, segundo Wahl. Ambos eram adolescentes, de 17 e 19 anos.

  • Os suspeitos “parecem ter morrido devido a ferimentos de bala autoinfligidos”, indicou Wahl.

  • A polícia está a tratar o ataque ao Centro Islâmico como um crime de ódio “até prova em contrário”, disse o chefe da polícia.

  • As autoridades locais estão a trabalhar em estreita colaboração com o FBI, que destacou “agentes especiais, elementos das equipas conjuntas, peritos de recolha de provas e especialistas de apoio às vítimas”, entre outros, para o local, segundo Mark Remily, do escritório do FBI em San Diego.

  • O que aconteceu antes do ataque continua sob investigação, adiantou Wahl. Nesta fase, o chefe da polícia afirmou que parece não ter havido disparos efetuados por agentes.

  • O Centro Islâmico tinha câmaras de vigilância, que estarão entre as provas analisadas pelos investigadores, acrescentou Wahl.

  • O presidente Donald Trump e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, já foram informados sobre o tiroteio. Trump classificou o incidente como “uma situação terrível” durante um evento na Casa Branca.

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*Elizabeth Wolfe, Aditi Sangal, Kristen Holmes, Zoe Sottile e Donald Judd contribuíram para este artigo

Temas: Ataque San Diego Tiroteio San Diego Tiroteio Centro islâmico Mesquita

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