Trump anuncia "grande operação de combate" no Irão para ""eliminar ameaças iminentes"

Agência Lusa , MCC
Há 2h e 27min
Ataque Irão (AP)

Ministério dos Negócios Estrangeiros português disse estar a acompanhar ao minuto os desenvolvimentos da situação no Irão

O presidente dos Estados Unidos anunciou este sábado que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objetivo é "eliminar ameaças iminentes".

"A hora da vossa liberdade está ao alcance das mãos", disse Donald Trump, dirigindo-se ao povo iraniano.

Meios de comunicação iranianos noticiaram pelo menos três explosões no centro e norte de Teerão, pouco depois de Israel ter anunciado que tinha lançado ataques contra a República Islâmica.

O ministério dos Negócios Estrangeiros português disse estar a acompanhar ao minuto os desenvolvimentos da situação no Irão.

“O MNE acompanha ao minuto todos os desenvolvimentos da situação no Irão e em Israel, em contacto permanente com a nossa rede diplomática. A nossa prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses”, indica o ministério numa publicação na rede social X.

De acordo com a agência de notícias Fars, "foram registados sete impactos de mísseis nos bairros de Keshvardoust e Pasteur" na capital iraniana, zona onde se situa a residência do líder supremo, Ali Khamenei.

