Portugueses (e não só) em Abu Dhabi receberam este aviso no telefone

Marta Coropos Carvalho
Há 40 min
Abu Dhabi (Getty Images)

E são dados conselhos sobre o que fazer

Os residentes em Abu Dhabi receberam esta manhã um alerta de emergência nos seus telemóveis a avisar para uma potencial ameaça de míssil, recomendando que procurem abrigo imediato.

A mensagem, a que a CNN Portugal teve acesso e que foi recebida por cidadãos nacionais, foi enviada através do sistema oficial de alertas, surge identificada como "emergency alert" e refere, em inglês e árabe, que "devido à situação atual" existe uma "potencial ameaça de mísseis".

O aviso aconselha a população a procurar abrigo imediato no edifício seguro mais próximo e a manter-se afastada de janelas, portas e áreas abertas. O alerta recomenda ainda que os residentes aguardem novas instruções por parte das autoridades.

A comunicação é atribuída ao Ministério do Interior (MOI), indicado na própria notificação como entidade emissora.

Os Emirados Árabes Unidos fazem parte do grupo de oito países que foram este sábado atacados pelo Irão, como resposta à investida conjunto levado a cabo de manhã pelos Estados Unidos da América e Israel.

A equipa da CNN Internacional ouviu cinco explosões no Dubai, Emirados Árabes Unidos. Quatro dessas explosões foram muito fortes. Não é claro se as explosões foram causadas por ataques, intercepções dos sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos ou outra coisa.

Transcrição da mensagem na íntegra:

"Devido à situação atual, uma potencial ameaça de mísseis, Procure abrigo imediato no edifício seguro mais próximo, e afastar-se de janelas, portas e áreas abertas. Aguarde por mais instruções. (MOI)" 

Temas: Ataque Irão Abu Dhabi Explosões Abu Dhabi Irão ataca Emirados Árabes Unidos EUA ataca Irão

Médio Oriente

