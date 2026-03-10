"Vale da morte": Irão começou a colocar minas no Estreito de Ormuz, há algumas dezenas espalhadas - informação CNN Internacional

Há 36 min

Corpo de Guardas da Revolução Islâmica avisou anteriormente que qualquer navio que passasse pelo estreito seria atacado

Irão começa a colocar minas no Estreito de Ormuz, dizem fontes

por Natasha Bertrand , CNN

O Irão começou a colocar minas no Estreito de Ormuz, o ponto de estrangulamento energético mais importante do mundo, por onde passa cerca de um quinto de todo o petróleo bruto, de acordo com duas fontes familiarizadas com os relatórios dos serviços secretos norte-americanos sobre o assunto.

A colocação de minas ainda não é extensa, tendo sido instaladas algumas dezenas nos últimos dias, disseram as fontes. Mas o Irão ainda mantém entre 80% a 90% das suas pequenas embarcações e navios lança-minas, disse uma das fontes, pelo que as suas forças podem viavelmente colocar centenas de minas na via navegável.

O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) do Irão, que agora controla efetivamente o estreito juntamente com a marinha tradicional do Irão, tem a capacidade de destacar um "corredor" de embarcações dispersas de colocação de minas, barcos carregados de explosivos e baterias de mísseis baseadas em terra, informou a CNN.

O IRGC avisou anteriormente que qualquer navio que passasse pelo estreito seria atacado, e o canal tem estado efetivamente fechado desde o início da guerra. O estado do estreito foi descrito à CNN como um "vale da morte", dados os riscos envolvidos na travessia.

As autoridades norte-americanas disseram esta terça-feira que a Marinha dos EUA não escoltou nenhum navio através do estreito, embora o presidente Donald Trump tenha dito na segunda-feira que a sua administração estava a analisar opções para o fazer.