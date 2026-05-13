Inquietação e medo: a CNN entrou no Irão e isto foi o que viu a caminho da capital

Há 1h e 46min

Numa viagem até Teerão, iranianos relatam medo, crise económica e incerteza perante a possibilidade de a guerra com os EUA e Israel recomeçar. Apesar do descontentamento popular e das dificuldades do dia a dia, muitos acreditam que o conflito acabou por reforçar o regime iraniano

Flanqueada por picos reluzentes cobertos de neve, a longa estrada para Teerão serpenteia por vales pitorescos de choupos de Tabriz e campos com rebentos verdes de trigo.

Seguimos o estreito rio Qotur, castanho e cheio devido ao degelo da primavera, enquanto passa por pastores que apascentam os seus rebanhos desgrenhados nas encostas.

À distância, uma impressionante ponte ferroviária, com vigas de aço pintadas de branco brilhante, estende-se sobre a paisagem cintilante, aparentemente intocada pelos ataques dos EUA e de Israel que atingiram e marcaram partes do Irão no início deste ano.

A equipa da CNN no terreno no Irão viu uma ponte danificada por ataques enquanto seguia para Teerão. (CNN)

Mas, no meio de negociações de paz bloqueadas e do aumento das tensões devido ao encerramento contínuo do estratégico Estreito de Ormuz, os receios de que a guerra possa voltar a explodir alimentam um sentimento de inquietação no país. Na viagem da CNN pelo país, iranianos comuns - a quem Trump chegou a exortar para "recuperarem o vosso país" - descreveram a vida sob bombardeamentos e bloqueio.

"Não vá para lá, agora é demasiado perigoso", aconselhou uma jovem iraniana que viajava dos Estados Unidos para Teerão quando soube da nossa viagem pelo noroeste do Irão.

"Tenho família lá, é por isso que estou a correr o risco", explicou, pedindo para não ser identificada.

À beira da estrada, entre quiosques que vendem pistácios e chá, cartazes negros lamentam a morte do aiatola Ali Khamenei, o líder supremo iraniano morto num ataque aéreo em fevereiro, no primeiro dia da guerra.

"A sua sombra passou sobre as nossas cabeças", lê-se num cartaz em farsi, que cita uma popular lamentação persa.

O seu filho e sucessor, Mojtaba Khamenei, é agora o "porta-estandarte" da nação, declara outro cartaz, embora o mais novo dos Khamenei, que alegadamente ficou ferido no mesmo ataque, não tenha sido visto nem ouvido em público desde que assumiu o poder - outro sinal de quão incerto o Irão permanece.

"Trump pode decidir começar os bombardeamentos outra vez hoje", afirmou um homem iraniano.

"Talvez não enquanto estiver na China, mas quem sabe. Trump gosta de estar no centro das atenções", acrescentou.

Enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, embarca na visita de Estado à China, tanto os Estados Unidos como o Irão parecem olhar para Pequim como uma possível saída para o impasse. Espera-se que Trump peça à China que pressione o Irão para chegar a um compromisso. O embaixador iraniano na China também sugeriu que o Estado comunista poderia desempenhar um poderoso papel de mediador entre Washington e Teerão.

Os EUA e a China partilham o interesse em desbloquear o fluxo de petróleo e gás através do Golfo Pérsico. Além disso, poderá ser um movimento diplomático astuto para a China parecer estar a ajudar a resolver os problemas criados para a economia global nos últimos meses, permitindo potencialmente a Pequim contrastar o seu comportamento com a perturbação causada por Washington.

Mas são os iranianos - uma força política vibrante mesmo sob o regime linha-dura do país - que provavelmente decidirão o futuro do seu país e, numa longa viagem até à capital, houve retratos das forças díspares em jogo.

Vimos multidões de excursionistas - jovens e idosos - a transportar à mão bidões de óleo alimentar através da fronteira com a Turquia. Um pensionista iraniano, ofegante, explicou como esse produto essencial é agora seis vezes mais caro no Irão do que na Turquia, no meio de uma crise do custo de vida em espiral que não mostra sinais de abrandamento.

Embora provavelmente agravadas pelo recente bloqueio naval norte-americano ao Irão, as questões relacionadas com o custo de vida estiveram na base dos protestos antigovernamentais em todo o país que começaram no final do ano passado - levando a uma repressão brutal. Milhares foram mortos na resposta do Estado às manifestações, admitiram as autoridades iranianas.

Num restaurante a caminho de Teerão, num antigo caravanserai, ou casa de repouso tradicional para viajantes, serviram-nos arroz e kebabs condimentados e bebemos café espesso e escuro numa sala de jantar cheia de famílias. De forma marcante, a maioria das mulheres iranianas presentes não usava hijab, ou lenço na cabeça - um legado desafiante dos protestos "Mulher, Vida, Liberdade" de 2022 que obrigaram as autoridades iranianas a aliviar a aplicação rigorosa dos códigos de vestuário.

GIF Uma equipa da CNN no terreno no Irão testemunhou camiões perto de locais danificados por ataques perto de Tabriz, Irão. CNN

Os iranianos mostraram repetidamente vontade de resistir, muitas vezes a grande custo, perante força esmagadora. Mas hoje, a guerra dos EUA com o Irão, que Trump nos primeiros dias chamou de "a sua pequena excursão", está claramente a afetar o povo iraniano enquanto luta para sobreviver ao dia a dia e se prepara para a possibilidade de os ataques recomeçarem.

"Não acredito que o protesto, apesar das dificuldades, esteja sequer na agenda da maioria dos iranianos neste momento", confidenciou um pai iraniano chamado Maddy enquanto ajudava a filha pequena a lavar as mãos no restaurante.

"A guerra de Trump silenciou as pessoas e tornou o governo iraniano mais forte. Pelo menos por agora", acrescentou o homem.