MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Vingança pessoal? Juiz escreve e assina auditoria a instituição onde estiveram a mãe e a sogra

Cátia Esteves | Sandra Felgueiras
Há 25 min
Exclusivo
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Juiz enviava constantemente emails ao lar com críticas ao funcionamento da instituição, nomeadamente sobre a alimentação com peixes vindos de países do Terceiro Mundo, "como o Brasil ou o Bangladesh"

O relatório do Tribunal de Contas assinado pelo juiz Paulo Gouveia conclui que existiu uma sucessão de ilegalidades administrativas e financeiras na gestão dos cuidados continuados por parte do Governo Regional da Madeira e na atribuição de fundos públicos a instituições. E em grande parte do relatório, várias ilegalidades foram encontradas na Atalaia Living Care. A auditoria aponta uma incapacidade dos serviços públicos para fazer cumprir a lei, identificando falhas graves na fiscalização da utilização de dinheiros públicos.  

As conclusões foram remetidas para o Ministério Público e estão a ser analisadas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Só que o Exclusivo da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) descobriu algo importante. O juiz Paulo Gouveia teve a mãe e a sogra num lar gerido pela IPSS auditada, ambas dirigidas por Tony Saramago. A mãe esteve na instituição entre 2018 e 2022 e a sogra entre 2018 e 2025. O período analisado pela auditoria decorre entre 2019 e 2021.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Durante esse tempo, o magistrado trocou inúmeros emails com a direção da instituição. Em várias mensagens, mostrava desagrado relativamente à alimentação servida aos familiares e apresentava diversas reclamações sobre o funcionamento do lar. Em alguns desses emails assinava como juiz desembargador.

Eis alguns exemplos desses emails:

Para o advogado especialista em Direito Administrativo Paulo Veiga Moura, o juiz deveria ter pedido escusa neste caso: “A meu ver, os estatutos de magistrados judiciais e a própria lei diz que eles devem pedir dispensa de intervir num processo, sempre que haja algum fundamento que permita, com razoabilidade, duvidar da sua imparcialidade. Eu acho que neste caso, o senhor doutor juiz teria andado melhor se tivesse pedido a sua dispensa.”

Questionado, o juiz Paulo Gouveia rejeita qualquer incompatibilidade. Numa resposta escrita, afirma que os familiares estiveram internados no lar de Câmara de Lobos e não na unidade privada de cuidados continuados objeto da auditoria, apesar de ambas serem geridas pela mesma entidade.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O magistrado acrescenta ainda que a auditoria "não teve por objeto as contas da IPSS", mas sim os apoios públicos atribuídos à unidade privada de cuidados continuados da Atalaia Living Care.

Já o presidente da Atalaia Living Care, Tony Saramago, discorda dessa interpretação: "se a associação não está a ser auditada, porque é que 90% do relatório é sobre a associação? Herdámos esta instituição depois da gestão pública e demonstrámos que era possível prestar o serviço de forma mais eficiente".

No relatório, o Tribunal de Contas conclui que os cuidados prestados aos utentes "não atingiram o nível de serviço exigido" pelos contratos-programa e sustenta que, entre 2019 e 2021, terão existido pagamentos ilegais de pelo menos três milhões de euros na área da saúde e de cerca de 1,8 milhões de euros relativos a apoios sociais. Tony Saramago rejeita essas conclusões.

Segundo o responsável, a instituição limitou-se a cumprir contratos-programa definidos pelo Estado, sem qualquer possibilidade de alterar as respetivas condições.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Outra das situações apontadas pelo Tribunal de Contas diz respeito à cedência, em 2019, de uma técnica superior do Instituto de Segurança Social da Madeira à estrutura ligada à Atalaia Living Care.

O relatório considera essa cedência especialmente grave, sublinhando que ocorreu apesar da reconhecida falta de técnicos no próprio instituto e questionando os fundamentos legais da decisão.

Tony Saramago garante que tudo foi feito de forma transparente: "já conhecia essa técnica do tempo em que trabalhava na Saúde. O Governo propôs uma colaboração porque precisava da nossa ajuda. Todos os custos foram suportados por nós."

A Associação Atalaia Living Care prepara agora uma queixa-crime contra o juiz relator da auditoria.

Já o Governo Regional da Madeira respondeu às questões da CNN Portugal sem contestar diretamente as conclusões da auditoria, mas também sem esclarecer as perguntas concretas sobre as ilegalidades identificadas.

A questão permanece em aberto: deveria um juiz assinar uma auditoria que envolve uma entidade e um dirigente com quem manteve contactos pessoais e frequentes durante vários anos, enquanto familiares diretos estavam institucionalizados numa das estruturas geridas por essa mesma organização?

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Atalaia Living Care Madeira Câmara de Lobos Juiz Tony Saramago
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

Há 9 min
03:47

"A Proteção Civil tem de trabalhar a questão dos refúgios climáticos"

Há 20 min
03:09

"Temos de nos habituar a gerir as estações do ano assim: inverno e inferno"

Há 21 min

Vingança pessoal? Juiz escreve e assina auditoria a instituição onde estiveram a mãe e a sogra

Há 25 min
Mais País

Mais Lidas

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

Hoje às 10:10

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

Ontem às 08:00

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

Hoje às 07:00

"Uma tragédia familiar". Como um pai que lutava em tribunal pela guarda da filha de três meses acabou por matar seis pessoas num centro de acolhimento na Alemanha

Ontem às 13:36

Os portugueses cometem muitos erros quando está calor: estas são as recomendações para enfrentar as altas temperaturas

Hoje às 13:58

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:23

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00

Bactéria que só infetava animais está a transmitir-se entre humanos: quase 100 casos de Dermatophilus congolensis na Europa em apenas seis meses

Hoje às 16:03

Mais dois médicos detidos em esquema de fraude com falsos atestados de invalidez 

Hoje às 11:14

Mulher gravemente ferida no atentado no Mónaco era amante de oligarca ucraniano

Hoje às 14:39

Detida médica de Benavente suspeita de receber pagamentos indevidos para facilitar reformas

Hoje às 10:08

Mundial 2026: Inglaterra 2-1 RD Congo (resultado final)

Hoje às 16:28