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Há 438 praias e marinas com Bandeira Azul em Portugal este ano

Agência Lusa , AM
Há 57 min
Calor na Grécia

O número de galardões atribuídos desceu este ano para 438, refletindo o impacto das condições climatéricas na qualidade da água, embora o país continue entre os mais destacados a nível internacional

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Portugal conta este ano com 438 praias, marinas e embarcações com Bandeira Azul, menos seis que em 2025, distribuídas por 100 concelhos, destacando-se o município da Sertã, que se candidatou pela primeira vez, anunciou a Associação Bandeira Azul.

O anúncio foi feito no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, no Estoril, concelho de Cascais, distrito de Lisboa, pelo presidente da Associação Bandeira Azul da Europa, José Archer, que adiantou que na próxima época balnear vão hastear a Bandeira Azul 396 praias - 350 costeiras e 46 interiores.

“Tivemos menos galardões que ano passado, mas isso também teve a ver essencialmente com as condições climatéricas que ocorreram durante a época balnear, que penalizam sempre a qualidade da água balnear, portanto não há uma situação preocupante, é uma situação pontual”, disse José Archer à agência Lusa.

Segundo o responsável, a novidade principal é o facto de este ano ser um ano de transição em relação aos critérios de obtenção da bandeira azul, que vão mudar a partir de 2027.

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“Vamos ter mais critérios e vamos ter uma metodologia diferente com auditores externos na validação das candidaturas. É um ano de transição (…), tem a ver com a nova diretiva do consumidor que entra em vigor em setembro”, disse José Archer.

Desta forma, para assegurar que as novas praias, e eventuais reentradas, se possam candidatar em 2027, haverá este ano ainda um período extraordinário, em julho e agosto, de candidaturas, que depois serão apresentadas e analisadas na reunião do Júri Internacional, em 16 de setembro.

A nível internacional, o responsável lembrou que Portugal continua “muito destacado”, ocupando “o quinto lugar a nível das praias costeiras galardoadas” e “em segundo lugar a nível mundial” em praias do interior.

“Considerando a dimensão do nosso território, é francamente gratificante e é, de facto, o resultado de todo o trabalho e da alteração de comportamentos que (…) as pessoas têm hoje em dia”, salientou José Archer.

Este ano em que se comemoram os 40 anos do programa Bandeira Azul, José Archer lembrou que a Praia de Mira é a única com o galardão durante os 40 anos, porque, explicou, “porque em 1992, devido a uma greve dos laboratórios”, o Algarve teve as suas praias galardoadas.

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O hastear da primeira bandeira azul costeira vai acontecer na praia de Mira, no dia 08 de junho, enquanto em 13 de junho será içada na praia fluvial de Mourão, no Alentejo.

A primeira marina a hastear a bandeira azul será a de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, em 15 de junho.

Foram ainda reconhecidos 31 Centros Azuis (estruturas de informações e atividades de educação ambiental localizados nas proximidades das praias), distribuídos por todas as regiões.

Uma praia distinguida com Bandeira Azul obedece a vários critérios, entre os quais a qualidade da água e espaço (ordenamento), segurança e serviços, vigilância e sensibilização das pessoas (educação ambiental).

Temas: Associação Bandeira Azul Sertã José Archer Praias Marinas
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