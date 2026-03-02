opinião
António José Vilela
Jornalista

A proibição, o Chega e os (alguns) estudantes de Coimbra

Há 1h e 49min

Proibir o que não se gosta não é um bom sinal. Era bom que os estudantes de Coimbra aprendessem também isso

Houve muitas palmas e congratulações quando a Associação Académica de Coimbra anunciou que decidira excluir o Chega dos eventos ou iniciativas cívicas, sociais, económicas, mediáticas ou políticas dos órgãos centrais, intermédios e estruturas estudantis. Houve até antigos dirigentes estudantis que escreveram nos media que é assim que a “juventude lembra ao País o valor da democracia excluindo o Chega” e que o maior legado de tal decisão seria de que “não há democracia adulta sem juventude consciente. E sempre que os estudantes assumem essa consciência, o País inteiro respira um pouco mais fundo. E todos nos orgulhamos!”

Justificado assim em público, ou com omissas atitudes dos representantes da generalidade dos partidos políticos e de muitos comentadores do espaço público, o comportamento da mais antiga, e porventura representativa, associação de estudantes do País ficou sustentado na votação da sua Assembleia Magna (o órgão deliberativo máximo), com os alunos presentes a traçarem este veredito democrático de proibição com 273 votos a favor, três contra e 30 abstenções.

No total, foram 306 votantes a representar cerca de 30 mil alunos que, pelos estatutos, são automaticamente seus sócios e fazem parte das várias faculdades da Universidade de Coimbra. Só os diversos órgãos da Associação de Estudantes – direção, secções (inclusive uma Política) e afins – têm quase 80 membros. Melhor dito: 1,02% dos estudantes decidiram por todos a exclusão do diálogo com um partido político de um regime democrático que representa atualmente mais de 1,4 milhões de portugueses, tem 60 deputados e o respetivo líder conseguiu 1,7 milhões de votos nas últimas Presidenciais.

Argumente-se o que se quiser em termos de princípios, o intitulado “Posicionamento global da Associação Académica de Coimbra perante o partido Chega” é na sua essência uma ação de proibição que visa um partido do sistema democrático, não é uma ação justificada de revolta de uma associação académica que se diz herdeira da luta contra o Estado Novo. Passaram mais de 50 anos do 25 de Abril, e a atitude de afastar, de não querer discutir, de proibir, é apenas uma forma de exclusão e tentativa de silenciamento em democracia, concorde-se ou não com a matriz política e social de um qualquer partido. Uma ação que, para mais, não tem qualquer paralelo no espectro político português onde coexistem naturalmente outros partidos com ideias, programas e comportamentos políticos bastante questionáveis para muitos portugueses (agora e no passado) sobre a vida em democracia.

A censura política e a intolerância ideológica, mais ainda num meio universitário que está a formar as futuras elites políticas, sociais e económicas do País, não é um bom sinal. Discordar nunca se deve confundir com não ouvir. Afastar e impor o silêncio não deve ser um meio e um fim. Muitas vezes confunde-se este tipo de atitudes com o combate legítimo de certas ideias e mesmo de ideologias. Isto quando o verdadeiro princípio geral democrático deve ser que as ideias se combatem com ideias, com diversidade e discussão, sobretudo quando está em causa o que não se gosta ou mesmo aquilo que nos afronta em termos muito pessoais. Quando o meio universitário, e as associações de estudantes (ou estudantes individualmente) surgem imbuídos de um espírito justiceiro disfarçado de altruísta, rapidamente se dá o passo seguinte para o saneamento coletivo ou individual, e isso é muito, mesmo muito preocupante.

Não me canso de repetir, as ideias não se combatem com mordaças ou silenciamentos forçados. Numa democracia plena devem existir poderes e contrapoderes, um sistema de equilíbrio saudável de vigilância democrática. Mas será sempre um péssimo sinal ter alunos a fazer vigilâncias e bloqueios à entrada de políticos e outros cidadãos que são convidados para estarem num evento universitário, como já sucedeu com Jaime Nogueira Pinto na Universidade Nova de Lisboa. Ou a pintarem paredes com frases como “Faculdade progressista não paga salário a fascista”, como também já aconteceu. Ou surgirem alianças de abaixo-assinados de docentes e alunos (ou vídeos avulsos de ódio nas redes sociais) a atacarem o universitário Riccardo Marchi por um trabalho académico sobre o Chega ou a pugnarem pela não contratação de docentes, como está a acontecer com a antiga líder do BE Mariana Mortágua ou já se passou com o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

Transformar (ex) políticos, e correntes políticas de um regime democrático, em encarnações do Diabo ou em símbolos a serem silenciados é o primeiro passo que atenta contra a democracia liberal. E seria bom que isso também fosse ensinado e aprendido nas universidades.

Temas: Associação Académica de Coimbra Chega Política Ideologia Intolerância

Colunistas

opinião
António José Vilela

A proibição, o Chega e os (alguns) estudantes de Coimbra

Há 1h e 49min
opinião
Ricardo Silvestre

O perigo do poder determinar o direito

Há 3h e 54min
opinião
Renato Daniel

Podemos dar música à neuro-oncologia?

27 fev, 12:21
opinião
Miguel Sousa Tavares

Sousa Tavares e a base das Lajes: "Não sei se o ministro não sabe ler leis ou se faz aquilo que os americanos querem e mandam"

26 fev, 21:50
Mais Colunistas

Mais Lidas

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

Ontem às 20:03

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

Ontem às 16:58

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

Ontem às 09:00

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

Ontem às 13:18

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

Ontem às 20:53

O que se sabe sobre o ataque com mísseis do Irão a território europeu (que envolve o 2.º maior exército da NATO)

Ontem às 12:35

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

28 fev, 15:08

A China é a superpotência das energias limpas, mas há outro país à perna e a avançar ainda mais depressa

Ontem às 12:00

Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

28 fev, 19:00

"Estou numa prisão domiciliária." Alice, 65 anos, está entre dois concelhos varridos pelo "comboio de tempestades" e não é prioridade para nenhum

Ontem às 08:00

No meio de uma purga de oficiais, CIA lança vídeo a convidar militares chineses a ajudar os EUA

Ontem às 17:00

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

Ontem às 18:33