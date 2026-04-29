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Ventura acusa Governo de fracasso e Montenegro chama-lhe "o chegano mais socialista"

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 48min
Debate quinzenal (Lusa)

Troca de acusações aconteceu durante o debate quinzenal que decorre esta tarde na Assembleia da República

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O líder do Chega considerou esta quarta-feira que todos os planos estruturais que o Governo apresentou "foram um fracasso", com o primeiro-ministro a acusar André Ventura de não ter características para governar e de ser "o chegano mais socialista".

Esta troca de acusações aconteceu durante o debate quinzenal que decorre esta tarde na Assembleia da República.

Na primeira interpelação do debate, o presidente do Chega criticou as medidas anunciadas pelo Governo na sequência das tempestades que afetaram o país no início do ano e defendeu que o executivo "deve pelo menos pagar o que promete", indicando que "20 mil pessoas continuam sem comunicações", "70% dos apoios aos agricultores" não foram pagos, e "dois terços dos apoios que tinham sido prometidos na sequência destas tempestades ficaram ainda por pagar".

"A solução foi mais endividamento e façam seguros", criticou, afirmando que "o Governo não serve para muito, basta a asseguradora".

Ventura sugeriu depois que o Governo poderia ser substituído por uma companhia de seguros: "Não queremos um Governo, queremos uma companhia de seguros. Saiam todos e metam aí a Fidelidade, se calhar fará melhor que vocês, porque se calhar resolverá melhor os assuntos dos portugueses".

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André Ventura defendeu também que "todos os planos que apresentou estruturais até hoje foram um fracasso", referindo a saúde e a habitação, além do PTRR, que classificou como "uma fraude política".

Na resposta, o primeiro-ministro acusou o líder do Chega de não possuir "características para ter responsabilidades governativas" porque "não gosta de planear, não gosta de ponderar e de decidir com base em critério, é mais do estilo dispara primeiro e vai pensar a seguir".

"Esse princípio nenhuma companhia de seguros faz também, mesmo que o senhor deputado quisesse transformar o Governo numa companhia de seguros, o que diz também muito sobre aquilo que é a sua conceção do exercício da governação", salientou. 

Luís Montenegro acusou André Ventura de querer "dar indiscriminadamente" e indicou que esse não é o princípio do Governo, que quer disponibilizar apoios mas com "critério e rigor".

"Esse não é o tempo deste governo, e aí é que o senhor deputado faz uma santa aliança com o PS. Com esse discurso, arrisca-se mesmo a ser o chegano mais socialista", acusou o líder do Governo, considerando que André Ventura "não é credível".

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O líder do executivo acusou ainda Ventura de não ter estudado as medidas do Governo e esclareceu que a "linha da tesouraria é, precisamente, para antecipar a receita às empresas que estão à espera dos seguros" e defendeu que a moratória "que vai agora ser estendida mais 12 meses é uma solução para dar às empresas a capacidade de ultrapassarem a situação".

Luís Montenegro desafiou ainda o líder do Chega a indicar quais são as suas propostas para ajudar as famílias e as empresas em vez de "apenas atirar fogacho para o ar, disparar para todo lado e no fim do dia não saber, ou saber bem, que a consequência disso seria mais uma vez o desequilíbrio, pago pelas pessoas e pelas empresas". 

O primeiro-ministro anunciou também que "das mais de 8.400 candidaturas que houve às linhas de crédito das empresas, já estão em operação mais de 7.700" e "das 35.000 candidaturas que foram apresentadas no âmbito das recuperações das habitações, há já cerca de 7.000 que foram aprovadas".

Montenegro referiu igualmente que o dinheiro relativo ao apoio à reconstrução das habitações "está disponível nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional", mas ainda não chegou às pessoas "porque os respetivos processos, ainda que simplificados, estão a ser avaliados". 

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Já no final da sua intervenção e quando o primeiro-ministro já não tinha tempo para responder, Ventura voltou a desafiar o Governo a baixar o IVA dos combustíveis.

O líder do Chega referiu também as alterações ao pacote laboral, dizendo que o Governo avançou sem apoio e agora pede “por favor” ao seu partido que aprove.

“Nós não aprovamos reformas que tirem direitos às mães que trabalham, não aprovamos reformas que tiram direitos a quem trabalha por turnos e a quem trabalha em horas extraordinárias. Se quer fazer isto, vai ter que baixar a idade da reforma em Portugal”, avisou.

Temas: Assembleia da República Debate quinzenal Líder do Chega André Ventura Governo
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