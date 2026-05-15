Cinco menores identificados por roubos na Moita. Jovem de 16 anos detido por tráfico de droga

Há 1h e 38min

Autoridades investigavam vários roubos na via pública ocorridos nos últimos dias

Um jovem de 16 anos foi detido por tráfico de droga e cinco outros foram identificados por roubos na via pública, no concelho da Moita, distrito de Setúbal, indicou esta sexta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR refere que, no decorrer de uma ação para localizar suspeitos de diversos roubos na via pública ocorridos nos últimos dias, os militares localizaram dois jovens, tendo um deles sido detido por se encontrar na posse de droga.

Os militares identificaram também um jovem de 15 anos através da análise de imagens de sistemas de videovigilância de um estabelecimento de restauração, que foi “associado à coautoria de dois roubos na via pública e uma tentativa de roubo” e “um furto de uma trotinete a motor”. Foram igualmente identificados outros três suspeitos, todos com 15 anos de idade.

Na nota, a GNR refere ainda que foram apreendidas 58 doses de canábis resina, uma trotinete a motor e diversos bens provenientes dos roubos, “posteriormente restituídos às vítimas”, e que o jovem de 16 anos foi notificado para comparecer no Departamento de Investigação e Ação Penalda Moita, enquanto os restantes suspeitos, por serem menores, foram identificados e entregues aos respetivos responsáveis legais.