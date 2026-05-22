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Assaltava casas e unidades industriais em Vila Verde: jovem de 23 anos fica em prisão preventiva

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 11min
Crime
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Homem é suspeito de sete furtos qualificados cometidos ao longo dos últimos três meses

Um homem, de 23 anos, ficou em prisão preventiva indiciado por sete crimes de furto qualificado em residências e estabelecimentos industriais, cometidos no concelho de Vila Verde, distrito de Braga, indicou a GNR.

“No âmbito de uma investigação pelo crime de furto, que decorria há três meses, foram recolhidos meios de prova que culminaram com a emissão de mandados de detenção, por suspeita da prática de sete crimes de furto qualificado em residências e estabelecimentos industriais, cujo valor total é muito elevado”, explica a GNR, em comunicado.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Verde, o qual decretou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

A detenção ocorreu na quarta-feira.

O homem está indiciado da prática de sete crimes de furto qualificado.

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Temas: Assaltos Roubos GNR Prisão preventiva Furto

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