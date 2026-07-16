"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

Há 1h e 36min

PSP chegou ao local cerca de dez minutos depois e está a investigar o caso

O gerente de um supermercado Auchan de Telheiras, em Lisboa, foi assaltado esta manhã à saída da loja por dois homens que fugiram numa mota. Um deles apontou-lhe uma arma ao peito e roubou-lhe a pasta que transportava debaixo do braço e onde tinha cerca de 30 mil euros.

"Trazia uma pasta com 30 mil euros. Estava a sair da loja quando um indivíduo me agarrou e apontou-me uma pistola ao peito", contou a vítima à CNN Portugal, momentos após o assalto.

Sem saber num primeiro momento "se a arma era verdadeira ou falsa", a vítima ainda enfrentou o assaltante, acabando por perceber que era falsa. No entanto, um segundo suspeito aguardava nas proximidades, em cima de uma mota, pronto para a fuga.

"Ele era português. Disse-me: 'Ou largas o saco ou dou-te um tiro'", acrescentou.

Assalto em Telheiras. DR

O assalto gerou momentos de pânico no local. Várias lojistas gritaram por socorro ao verem a arma e um motociclista ainda tentou impedir a fuga dos suspeitos, mas sem sucesso.

A PSP chegou ao local cerca de dez minutos depois e está a investigar o caso.

Entretanto, foi possível apurar que a arma utilizada era falsa e ficou abandonada no chão após o assalto. Ainda assim, poderá ser uma prova importante para a investigação, caso permita recolher impressões digitais ou outros vestígios.

A identificação dos suspeitos poderá revelar-se mais difícil, já que as imagens não permitem distinguir a matrícula da mota.