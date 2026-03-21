Roubo violento em Sintra acaba com colisão, disparos e detenções da PSP

Há 1h e 27min

O proprietário, auxiliado por um sistema de localização, seguiu os assaltantes em viatura própria enquanto coordenava a perseguição em tempo real com as autoridades

A Polícia de Segurança Pública deteve dois homens e recuperou uma viatura roubada, na noite desta sexta-feira, em Sintra. O crime ocorreu cerca das 23:00, quando três suspeitos, recorrendo a uma arma branca, roubaram o veículo.

O proprietário, auxiliado por um sistema de localização, seguiu os assaltantes em viatura própria enquanto coordenava a perseguição em tempo real com as autoridades.

A interceptação policial aconteceu pouco tempo depois, momento em que os suspeitos tentaram uma manobra de fuga em marcha-atrás, colidindo com o carro da vítima. Perante a resistência na abordagem, os agentes da PSP efetuaram três disparos de advertência para imobilizar os indivíduos. Dois dos suspeitos foram detidos no local, enquanto um terceiro conseguiu colocar-se em fuga e permanece a monte.

A operação não resultou em feridos nem causou danos nas viaturas da PSP, tendo o veículo roubado sido totalmente recuperado. As autoridades mantêm agora diligências ativas para localizar o suspeito em fuga e esclarecer todos os contornos deste assalto. O caso deverá seguir para o tribunal competente nas próximas horas para a aplicação das medidas de coação.