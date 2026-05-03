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Assalto a residência com arma de fogo em Sintra rende milhares de euros

Daniela Rodrigues
Há 1h e 39min
Polícia Judiciária

Os suspeitos entraram na habitação e coagiram as vítimas através de violência física e intimidação com arma de fogo

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Quatro suspeitos assaltaram uma residência na noite desta sexta-feira, em Sintra, recorrendo a agressões físicas e ameaça com arma de fogo para roubar dinheiro e outros bens.

O crime aconteceu cerca das 23:00. Os suspeitos entraram na habitação e coagiram as vítimas através de violência física e intimidação com arma de fogo. Apesar da violência, não há feridos a registar. 

Entre os bens roubados encontra-se uma mala com cerca de quatro mil euros em numerário, além de jóias e outros artigos de valor ainda por apurar. 

A ocorrência foi comunicada à Polícia Judiciária, que tomou conta da investigação e deslocou inspetores ao local.

Até ao momento não há detenções. As imagens CCTV poderão ajudar autoridades a chegar aos autores do crime.

Temas: Assalto Sintra
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